BIST 10.837
DOLAR 40,89
EURO 47,81
ALTIN 4.390,13
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'ye barajlardan kötü haber! İstanbul, Ankara, İzmir'de durum vahim

Türkiye'ye barajlardan kötü haber! İstanbul, Ankara, İzmir'de durum vahim

Türkiye'ye barajlardan kötü haber geldi. Barajlardaki doluluk oranı, 12 Ağustos itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 10,7 puan azalışla yüzde 42,2 oldu. İstanbul'da 4 aylık içme suyunun kaldığı belirlendi. Ortalamanın altında gerçekleşen yağışlar nedeniyle Ankara ve İzmir'de barajlardaki doluluk oranları sırasıyla yüzde 9,3'e ve yüzde 4,1'e kadar düşerken, başkentin üç aylık, İzmir'in iki aylık içme suyu kaldı.

Abone ol

AA muhabirinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede "su yılı" olarak tanımlanan 1 Ekim 2024-12 Ağustos 2025 döneminde yağışlar, ortalamanın altına gerçekleşti. Söz konusu tarihlerde yağışlar, bir önceki döneme göre yüzde 27,7 azaldı.

Türkiye genelinde işletmede olan barajlardaki (göller hariç) aktif depolama miktarı 12 Ağustos itibarıyla 39,8 milyar metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl aynı dönemde 49,8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Son 5 yıllık döneme bakıldığında barajlardaki doluluk oranının dalgalı seyir izlediği görüldü. Barajlardaki doluluk oranı, ağustos aylarında 2020'de yüzde 51,1, 2021'de yüzde 31,9, 2022'de yüzde 39,3 ve 2023'te yüzde 49,9 seviyesinde tespit edilmişti.

Barajlardaki aktif doluluk oranı 2024'te yüzde 52,9 olurken, bir yılda 10,7 puan azalarak yüzde 42,2'ye geriledi.

Üç büyük kentte durum

DSİ tarafından üç büyük kentin barajlarındaki doluluk oranı da tespit edildi.

Buna göre, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen yıl ağustos ayında yüzde 54,9 iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 48,1'e düştü. Bu doluluk oranıyla İstanbul'un 4 aylık içme suyunun kaldığı belirlendi.

Ankara barajlarındaki doluluk oranı da geçen yıl yüzde 32,8 seviyelerindeyken, bu yıl yüzde 9,3'e kadar geriledi. Bu doluluk oranına göre başkentte üç aylık içme suyu kaldı.

İzmir'deki barajların doluluk oranı da yüzde 13,2'den yüzde 4,1'e düştü. Buna göre İzmir barajlarında iki aylık içme suyu bulunuyor.

Su tasarrufu uyarısı

DSİ, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması çalışmalarının yanında vatandaşlara yönelik uyarılarda da bulunuyor.

Genel Müdürlük tarafından hazırlanan rehbere göre, damlatan muslukların onarılması, duşta geçirilen sürenin kısaltılması önemli ölçüde su tasarrufu sağlıyor. Ayrıca gıda israfını azaltmak, suyun en çok tüketildiği tarım sektöründe talebi azaltarak su kaynaklarının korunmasına yardımcı oluyor.

Evsel atık yağların, son tüketim tarihi geçmiş ilaçların ve kimyasal maddelerin lavabo ve tuvaletlere dökülmemesi de su kaynaklarının korunması açısından önem taşıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Temmuz ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Temmuz ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı
SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay
SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Serin günler kapıda
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Serin günler kapıda
Ziraat Bankası yılın ilk yarısında ne kadar kar elde etti?
Ziraat Bankası yılın ilk yarısında ne kadar kar elde etti?
Pasaportlarda büyük tehlike! Uzmanlar uyarıyor
Pasaportlarda büyük tehlike! Uzmanlar uyarıyor
'İktidar erken seçim kararı alır' dediler Özgür Özel'in bombası çatapat çıktı Şamil Tayyar paylaştı
'İktidar erken seçim kararı alır' dediler Özgür Özel'in bombası çatapat çıktı Şamil Tayyar paylaştı
Evde bakım maaşına Temmuz ayarı! Zam sonrası ne kadar oldu, hesaplarınızı kontrol edin
Evde bakım maaşına Temmuz ayarı! Zam sonrası ne kadar oldu, hesaplarınızı kontrol edin
YÖKDİL sonuçları açıklandı
YÖKDİL sonuçları açıklandı
Sabancı Holding, ABD'deki yeni yatırımını duyurdu!
Sabancı Holding, ABD'deki yeni yatırımını duyurdu!
Murat Kapki ile Mücahit Birinci arasında olay diyalog: Kendini bana teslim et
Murat Kapki ile Mücahit Birinci arasında olay diyalog: Kendini bana teslim et
2025-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
2025-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
MediaMarkt'tan "Yeni Teknolojilerle Okula Dönüş" kampanyası
MediaMarkt'tan "Yeni Teknolojilerle Okula Dönüş" kampanyası