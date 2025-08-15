BIST 10.836
AJet'ten ikinci pilotlara kaptan pilotluk fırsatı

AJet, yazılı sınav, mülakat ve uçuş eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan ikinci pilotlara, kaptan pilotluğa terfi imkanı sağlanacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, ikinci pilotlara, şirket içinde kaptan pilot olma yolunda önemli bir imkan sağladı.

İkinci pilotlar, yazılı sınav, mülakat ve uçuş eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamalarının ardından kaptan pilotluğa terfi edebilecek.

Havacılık sektöründe genellikle kaptan pilotluk eğitimi hava yolu şirketleri tarafından ücret karşılığında yapılırken, AJet bu eğitim sürecine katılacak ikinci pilotlara, kaptan pilot olduktan sonra 3 yıl çalışma şartı getirdi.

