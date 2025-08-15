BIST 10.837
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında saat 21.30'da Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ali Yılmaz olacak.

VAR hakemi belli oldu

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a AVAR'da Hakan Yemişken eşlik edecek.

