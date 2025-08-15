BIST 10.837
Hindistan'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı...

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir Başbakanı Ömer Abdullah, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle başlayan sele ilişkin açıklama yaptı.

Abdullah, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesindeki selde çoğu "hacı" olmak üzere 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, şu ana kadar 160'tan fazla kişinin kurtarıldığını ancak bu kişilerden 38'inin sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran yetkililer, ölü sayısının artabileceğinden endişe duyuyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, duruma ilişkin üzüntüsünü belirterek, "Durum yakından izleniyor. Kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. İhtiyaç sahiplerine mümkün olan her türlü yardım sağlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Himaçal Pradeş eyaleti yetkilileri, bölgede meydana gelen "bulut patlamasının" yol açtığı seller nedeniyle 396 yolun ulaşıma kapandığını, ev ve arabaların zarar gördüğünü aktarmıştı.

