İnşaat üretim endeksi yıllık yüzde 24,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, inşaat üretim endeksi haziran ayında yıllık bazda yüzde 24,9 artış göstererek, sektördeki güçlü büyüme eğiliminin devam ettiğini ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı verilerine göre, inşaat üretim endeksi, hem yıllık hem de aylık bazda önemli bir artış gösterdi. İnşaat sektöründeki bu büyüme, ekonominin genel durumu hakkında olumlu sinyaller veriyor.

Haziran ayında, inşaat üretim endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,9 artış gösterdi. Bu artış, sektörün tüm alt dallarına yayıldı:

Bina inşaatı sektörü yüzde 26,9 büyüdü.

Bina dışı yapıların inşaatı yüzde 16,7 yükseldi.

Özel inşaat faaliyetleri ise yüzde 23,6 oranında artış kaydetti

Endeks, aylık bazda da büyüme trendini sürdürdü ve haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı. Aylık artışlar alt sektörlerde şöyle gerçekleşti:

Bina inşaatı sektörü yüzde 3,1 büyüdü.

Bina dışı yapıların inşaatı sektörü yüzde 3,1 yükseldi.

Özel inşaat faaliyetlerinde ise yüzde 3,7 artış görüldü.