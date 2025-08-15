BIST 10.837
DOLAR 40,89
EURO 47,81
ALTIN 4.390,13
HABER /  EKONOMİ

Garanti BBVA Kripto, USDT işlemlerini hizmete aldı

Garanti BBVA Kripto, USDT işlemlerini hizmete aldı

Garanti BBVA Kripto, USDT (Tether) ile alım satım ve transfer hizmetini başlattı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sabit kripto para USDT, Garanti BBVA Kripto platformu kullanıcılarıyla buluştu.

Kullanıcılar, yeni hizmet sayesinde bu platform üzerinden USDT paritelerinde işlem yapabilecek ve Ethereum ağı üzerinden USDT varlıklarını doğrudan transfer edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, kripto paralara yönelik yatırım ilgisinin hem dünyada hem Türkiye'de hızla büyüdüğünü ve yatırımcılarda "stablecoin" kullanımının gözle görülür şekilde arttığını belirtti.

USDT'nin, ABD dolarına sabitlenen bir kripto varlık olarak kullanıcılara hem alım satım hem de transfer işlemlerinde büyük kolaylık sağladığını aktaran Güven, şunları kaydetti:

"Kullanıcılarımıza hızlı ve kolay bir yatırım deneyimi sunmayı öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. USDT'yi platformumuza ekleyerek, kullanıcılarımızın Ethereum ağı üzerinden varlık transferlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesini ve USDT paritelerinde alım satım yapabilmesini mümkün kılıyoruz. Türkiye'de bir banka çatısı altında kripto hizmetleri sunan ilk platform olarak, yatırımcılarımızın beklentilerini güçlü teknoloji ve bankacılık deneyimimizle desteklemeye devam ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı...
Hindistan'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı...
Balıkesir'de yeni deprem oldu! Panik yaşandı, AFAD duyurdu
Balıkesir'de yeni deprem oldu! Panik yaşandı, AFAD duyurdu
Ömer Çelik'ten İsrail'in yerleşim planına sert tepki
Ömer Çelik'ten İsrail'in yerleşim planına sert tepki
Şüpheli olay! 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Şüpheli olay! 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
İnşaat üretim endeksi yıllık yüzde 24,9 arttı
İnşaat üretim endeksi yıllık yüzde 24,9 arttı
Ünlü yazar Figen Batur hayatını kaybetti
Ünlü yazar Figen Batur hayatını kaybetti
Kocaelispor, 16 yıl sonra evinde ilk Süper Lig maçını oynayacak
Kocaelispor, 16 yıl sonra evinde ilk Süper Lig maçını oynayacak
AJet'ten ikinci pilotlara kaptan pilotluk fırsatı
AJet'ten ikinci pilotlara kaptan pilotluk fırsatı
"Yarısı Bizden" kampanyası! 71 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci desteklendi
"Yarısı Bizden" kampanyası! 71 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci desteklendi
Japonya'dak ihalede Bayraktar TB2 bir adım öne çıktı
Japonya'dak ihalede Bayraktar TB2 bir adım öne çıktı
Sakarya'da 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı
Sakarya'da 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı
'Tarihi bir adım' diyerek paylaştı! Tek kullanım plastiklere kısıtlama geliyor
'Tarihi bir adım' diyerek paylaştı! Tek kullanım plastiklere kısıtlama geliyor