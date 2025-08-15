Garanti BBVA Kripto, USDT işlemlerini hizmete aldı

Garanti BBVA Kripto, USDT (Tether) ile alım satım ve transfer hizmetini başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sabit kripto para USDT, Garanti BBVA Kripto platformu kullanıcılarıyla buluştu.

Kullanıcılar, yeni hizmet sayesinde bu platform üzerinden USDT paritelerinde işlem yapabilecek ve Ethereum ağı üzerinden USDT varlıklarını doğrudan transfer edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, kripto paralara yönelik yatırım ilgisinin hem dünyada hem Türkiye'de hızla büyüdüğünü ve yatırımcılarda "stablecoin" kullanımının gözle görülür şekilde arttığını belirtti.

USDT'nin, ABD dolarına sabitlenen bir kripto varlık olarak kullanıcılara hem alım satım hem de transfer işlemlerinde büyük kolaylık sağladığını aktaran Güven, şunları kaydetti:

"Kullanıcılarımıza hızlı ve kolay bir yatırım deneyimi sunmayı öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. USDT'yi platformumuza ekleyerek, kullanıcılarımızın Ethereum ağı üzerinden varlık transferlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesini ve USDT paritelerinde alım satım yapabilmesini mümkün kılıyoruz. Türkiye'de bir banka çatısı altında kripto hizmetleri sunan ilk platform olarak, yatırımcılarımızın beklentilerini güçlü teknoloji ve bankacılık deneyimimizle desteklemeye devam ediyoruz."