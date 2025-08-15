BIST 10.840
DOLAR 40,90
EURO 47,84
ALTIN 4.389,40
HABER /  SPOR

UEFA, Başakşehir'in Universitatea Craiova maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı

UEFA, Başakşehir'in Universitatea Craiova maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı

İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rumen ekibi Universitatea Craiova ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Abone ol

UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ilk maçı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Juxhin Xhaja yönetecek. Xhaja'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Arber Zalla ve Rejdi Avdo üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Olsid Ferataj olacak.

Başakşehir ile Universitatea Craiova arasında 28 Ağustos Perşembe günü Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesinde ise Alman hakem Daniel Schlager düdük çalacak. Schlager'in yardımcılıklarını Almanya'dan Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarihi bir adım, Türkiye'de ilk olacak! Tamamen yasaklandı
Tarihi bir adım, Türkiye'de ilk olacak! Tamamen yasaklandı
Pestisitin korkunç etkisi! İstanbul'un market ve pazarlarında durum fena, rapor ürkürttü
Pestisitin korkunç etkisi! İstanbul'un market ve pazarlarında durum fena, rapor ürkürttü
Kocaeli'de orman yangını çıktı
Kocaeli'de orman yangını çıktı
Sağlık Bakanı açıkladı Sancaktepe'ye yapılıyor Emine Erdoğan takip ediyor
Sağlık Bakanı açıkladı Sancaktepe'ye yapılıyor Emine Erdoğan takip ediyor
Diyanet'in miras hutbesi tartışma çıkardı! Kızlar erkekle eşit miras alırsa...
Diyanet'in miras hutbesi tartışma çıkardı! Kızlar erkekle eşit miras alırsa...
BAYRAKTAR'a sürpriz talip! 670 milyon dolarlık dev yatırım
BAYRAKTAR'a sürpriz talip! 670 milyon dolarlık dev yatırım
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı! Politika faizi beklentisi de...
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı! Politika faizi beklentisi de...
Cem Küçük'ün adı da geçiyordu Mücahit Birinci'yi suçladı 'kimseye izah edemez'
Cem Küçük'ün adı da geçiyordu Mücahit Birinci'yi suçladı 'kimseye izah edemez'
Polisan Holding'den 2,8 milyar lira konsolide gelir
Polisan Holding'den 2,8 milyar lira konsolide gelir
Başkentte son dakika! Aranan 630 kişi yakalandı
Başkentte son dakika! Aranan 630 kişi yakalandı
Merkez Bankası orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflerin detaylarını açıkladı
Merkez Bankası orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflerin detaylarını açıkladı
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu!
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu!