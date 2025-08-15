BAYRAKTAR'a sürpriz talip! 670 milyon dolarlık dev yatırım

Yerli ve milli Türk savunma sanayisi, dünyaya parmak ısırtmayı sürdürüyor. Özellikle Türkiye'nin gururu BAYKAR'ın İHA ve SİHA'larına sipariş yağmaya devam ediyor. Son olarak Japonya'dan sürpriz bir hamle geldi. 2026 yılı bütçesinde insansız hava araçlarına 100 milyar yen (670 milyon dolar) kaynak ayıran ülke yönetimi gözünü, Bayraktar TB2'ye dikti. Japon basını, Türk yapımı insansız hava aracını detaylı şekilde analiz etti.

Abone ol

Türk savunma sanayii, dünyada fırtına gibi esmeye devam ediyor. İhracat açısından tarihinin en verimli dönemlerinden biri yaşanırken, Türkiye'nin gururu olan insansız hava araçları dikkat çekmeyi sürdürüyor. Son olarak Japonya, Bayraktar TB2 için harekete geçti. Japon basını detaylı bir analiz yayınladı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Mainichi Shimbun, Japon Öz Savunma Kuvvetleri'nin, Türk yapımı Bayraktar TB2 ile İsrail üretimi Heron-2 insansız hava araçlarını paralel olarak test ettiğini yazdı.

Savunma kuvvetlerinin masasında

Haberde, Bayraktar TB2'nin özellikle operasyonel maliyet avantajı, çevikliği ve gerçek savaş alanlarındaki başarısıyla ön plana çıktığına işaret edildi.

Habere göre, Japonya Savunma Bakanlığı'nın Bayraktar TB2'yi resmi olarak envantere eklemeyi değerlendiriyor.

Haberdeki yoruma göre, "Bayraktar TB2'yi menzil, faydalı yük kapasitesi ve istihbarat-gözetleme-keşif (ISR) yeteneği önemli ve kaynaklara göre, hükümet, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı mücadelesinde kullandığı Türkiye yapımı düşük fiyatlı İHA'ları satın almayı tercih edebilir, böylece hava araçları mümkün olan en kısa sürede Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne konuşlandırılabilir."

Haberde, Japonya'nın uzun vadede yerli bir üretim İHA yapmaya da karar verdiğini belirtilerek, "Ancak kaynaklar, uzun vadede Japonya'nın yerli üretimi tercih etmesinin planlandığını belirterek, bu tür üretimi teşvik etmek için ilgili parçaların tedarik zincirlerini güçlendirecek bir planın oluşturulacağını söyledi." denildi.

Haberde, Bayraktar TB2'nin özellikle operasyonel maliyet avantajı, çevikliği ve gerçek savaş alanlarındaki başarısıyla ön plana çıktığına işaret edildi.