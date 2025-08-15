BIST 10.836
DOLAR 40,89
EURO 47,82
ALTIN 4.391,93
HABER /  GÜNCEL

Cem Küçük'ün adı da geçiyordu Mücahit Birinci'yi suçladı 'kimseye izah edemez'

Cem Küçük'ün adı da geçiyordu Mücahit Birinci'yi suçladı 'kimseye izah edemez'

Özgür Özel'in dün yayınladığı Murat Kapki şikayet mektubunda Mücahit Birinci'nin ismi vardı. İddiaya göre Birinci, Kapki'yi hapisten çıkarmak için 2 milyon istemişti. Şikayet mektubunda 3 gazetecinin de ismi vardı. O gazetecilerden Cem Küçük, Mücahit Birinci'yi suçladı.

Abone ol

Mücahit Birinci hakkındaki iddialar gündemdeki yerini koruyor. Özgür Özel'in AK Parti kuruluş yıldönümü hediyesi olarak ortaya attığı iddialar, hapisteki Murat Kapki'nin iddialarına dayanıyordu. O iddialar içinde Cem Küçük'ün de adı geçiyordu. Cem Küçük bugün köşesinden Mücahit Birinci'yi suçladı ve şunları yazdı:

Mücahit Birinci bu fırsatı verdi
Özgür Özel muhtemelen İmamoğlu üzerindeki İBB soruşturmasını sekteye uğratmak, yolsuzluk ve hırsızlık konuşulmasın diye Murat Kapki’nin yazdığı mektubu yayınladı. Ama Özgür Özel’e bu fırsatı maalesef Mücahit Birinci verdi.  Birincisi Murat Kapki İBB dosyasındaki önemli isimlerden biri. Dibine kadar pisliğe batmış durumda. Aldığı ihalelerin ilk ödemelerini İmamoğlu İnşaat’a aktardığı MASAK raporlarıyla sabit. Ayrıca naylon fatura kestiren, parasının bir kısmını yurt dışına çıkaran tipik bir üçkâğıtçı.  

Mücahit Birinci baştan aşağı yanlış yaptı

-Böyle bir üçkâğıtçının avukatlığını  AK Parti’de görev yapmış biri almamalıydı. Mücahit Birinci’nin yaptığı baştan aşağı yanlış.

-Ekranlarda İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve etrafı yolsuzluk yapmış deyip sonra o yolsuzluk halkasının en önemli ismi Murat Kapki’nin davasını almayı kimseye izah edemezsiniz. O yüzden Mücahit’in yaptığı trajik bir hata. 

-“Para almadım” diyor Mücahit ama o kayığa bindikten sonra almadım desen de muhalifler aldı derler. Mücahit kardeşim ne olursa olsun cezaevine gidip o görüşmeyi yapmayacaktın!.. 

Mektupta ismi geçen 3 gazeteci
-Ben dahil üç gazetecinin isminin geçmesi de manidar. Mücahit bizim isimlerimizi vermediğini söylüyor. Doğru olabilir. Dedim ya, kayığa binince her şeyi söylerler. Ben, Nedim Şener ve Fuat Uğur da özenle seçilmiş isimler... 

İlgili Haberler
Murat Kapki ile Mücahit Birinci arasında olay diyalog: Kendini bana teslim et Özgür Özel AK Parti'ye doğum günü hediyem deyip Mücahit Birinci bombasını patlattı Özgür Özel açıkladı, Nedim Şener-Mücahit Birinci biririne girdi: Mektubu g.... sokarım Mücahit Birinci'den Özgür Özel'in olay iddialarına yanıt geldi!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Putin ve Trump zirvesi! Petrol fışkıran Alaska'yı Rusya bakın ne kadara ABD'ye satmış
Foto Galeri Putin ve Trump zirvesi! Petrol fışkıran Alaska'yı Rusya bakın ne kadara ABD'ye satmış Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Polisan Holding'den 2,8 milyar lira konsolide gelir
Polisan Holding'den 2,8 milyar lira konsolide gelir
Başkentte son dakika! Aranan 630 kişi yakalandı
Başkentte son dakika! Aranan 630 kişi yakalandı
Merkez Bankası orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflerin detaylarını açıkladı
Merkez Bankası orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflerin detaylarını açıkladı
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu!
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu!
Pakistan'ın kuzeybatısında sel! En az 49 kişinin ölümüne neden oldu
Pakistan'ın kuzeybatısında sel! En az 49 kişinin ölümüne neden oldu
Garanti BBVA Kripto, USDT işlemlerini hizmete aldı
Garanti BBVA Kripto, USDT işlemlerini hizmete aldı
Hindistan'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı...
Hindistan'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı...
Balıkesir'de yeni deprem oldu! Panik yaşandı, AFAD duyurdu
Balıkesir'de yeni deprem oldu! Panik yaşandı, AFAD duyurdu
Ömer Çelik'ten İsrail'in yerleşim planına sert tepki
Ömer Çelik'ten İsrail'in yerleşim planına sert tepki
Şüpheli olay! 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Şüpheli olay! 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
İnşaat üretim endeksi yıllık yüzde 24,9 arttı
İnşaat üretim endeksi yıllık yüzde 24,9 arttı
Ünlü yazar Figen Batur hayatını kaybetti
Ünlü yazar Figen Batur hayatını kaybetti