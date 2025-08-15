Cem Küçük'ün adı da geçiyordu Mücahit Birinci'yi suçladı 'kimseye izah edemez'

-Böyle bir üçkâğıtçının avukatlığını AK Parti’de görev yapmış biri almamalıydı. Mücahit Birinci’nin yaptığı baştan aşağı yanlış.

-Ekranlarda İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve etrafı yolsuzluk yapmış deyip sonra o yolsuzluk halkasının en önemli ismi Murat Kapki’nin davasını almayı kimseye izah edemezsiniz. O yüzden Mücahit’in yaptığı trajik bir hata.

-“Para almadım” diyor Mücahit ama o kayığa bindikten sonra almadım desen de muhalifler aldı derler. Mücahit kardeşim ne olursa olsun cezaevine gidip o görüşmeyi yapmayacaktın!..