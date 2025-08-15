Putin ve Trump zirvesi! Petrol fışkıran Alaska'yı Rusya bakın ne kadara ABD'ye satmış

TRUMP'IN TEHDİDİ FOS ÇIKTI TOPRAK TAKASI İHTİMALİ

Trump, iki hafta önce Putin’e ateşkes için süre vermiş, aksi halde Rusya’ya ve savaşta Moskova’ya destek veren Çin ile Hindistan gibi ülkelere sert ekonomik yaptırımlar uygulayacağını söylemişti. Ancak süre doldu, savaş şiddetlendi ve yeni yaptırımlar gelmedi. Trump, toplantıyı “yoklama buluşması” olarak tanımlasa da, “toprak takası” fikrine açık olduğunu ima etti. Zelenski ise Ukrayna Anayasası gereği ülke topraklarından vazgeçemeyeceğini, böyle bir adımın Kiev’de ciddi bir siyasi krize yol açacağını söyledi. Uzmanlara göre en kötü senaryo, Putin’in ABD’nin kabul edeceği ama Zelenski’nin iç siyasette asla kabul edemeyeceği bir teklif sunması. Bu durumda Trump, Kiev’e karşı daha sert bir pozisyona dönebilir.