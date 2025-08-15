Putin ve Trump zirvesi! Petrol fışkıran Alaska'yı Rusya bakın ne kadara ABD'ye satmış
Dünyanın gözü bugün gerçekleşecek Donald Trump - Vladimir Putin görüşmesine çevrildi. Zirve Alaska'da gerçekleşecek. İki liderin buluşması için Putin'in diplomatik zaferi yorumu yapılırken, zirveye ev sahipliği yapacak olan Alaska'nın mazisi de gündem oldu. Alaska aslında Rusya toprağıydı. Petrol zengini olan Alaska'yı Rus çarı para sıkışınca yok parasına ABD'ye satmış. Paraya sıkışma sebebi de Osmanlı ile girdiği savaş...
Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün ABD'nin Alaska eyaletindeki Elmendorf-Richardson Hava Üssü'nde gerçekleştireceği görüşme TSİ 22.30'da başlayacak. Görüşme kadar görüşme için seçilen mekan da ilginç. Bir zamanlar Rusya'nın kolonisi olan Alaska, yok parası Rus çarı tarafından ABD'ye satılmış. İşte dünyanın beklediği Trump-Putin zirvesi ve Alaska'nın ilginç öyküsü...
TRUMP VE PUTİN ZİRVESİ
Trump ve Putin'in Alaska'daki görüşmesinin ana gündemi Rusya'nın gözünü diktiği doğu Ukrayna olacak. İki lider ilk olarak baş başa görüşecek, görüşme daha sonra heyetlerin katılımıyla devam edecek.Putin ve Trump’ın görüşmenin başında kısa bir konuşma yapması bekleniyor. Görüşmenin sonunda ise bir basın açıklaması bekleniyor. Görüşmeye her iki taraftan da 5 isim katılacak.
PUTİN'İN ZAFERİ DENİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da yapılacak kritik ABD-Rusya zirvesi öncesinde beklentileri olabildiğince düşürdü. The New York Times'ın haberine göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durdurulması konusunda tarafların görüşleri birbirinden çok uzak olduğu için somut ilerleme beklenmiyor. Ancak hem Moskova hem Kiev, buluşmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için diplomatik bir zafer olduğu konusunda hemfikir. Kremlin yanlısı televizyonlar, “Putin’in ABD ziyareti, Rusya’yı izole etme politikasının tamamen çöküşü” ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de, Alaska görüşmesine davet edilmemesini eleştirerek, “Putin fotoğraf peşinde, bu onun kazancı olacak” dedi.
TRUMP'IN TEHDİDİ FOS ÇIKTI TOPRAK TAKASI İHTİMALİ
Trump, iki hafta önce Putin’e ateşkes için süre vermiş, aksi halde Rusya’ya ve savaşta Moskova’ya destek veren Çin ile Hindistan gibi ülkelere sert ekonomik yaptırımlar uygulayacağını söylemişti. Ancak süre doldu, savaş şiddetlendi ve yeni yaptırımlar gelmedi. Trump, toplantıyı “yoklama buluşması” olarak tanımlasa da, “toprak takası” fikrine açık olduğunu ima etti. Zelenski ise Ukrayna Anayasası gereği ülke topraklarından vazgeçemeyeceğini, böyle bir adımın Kiev’de ciddi bir siyasi krize yol açacağını söyledi. Uzmanlara göre en kötü senaryo, Putin’in ABD’nin kabul edeceği ama Zelenski’nin iç siyasette asla kabul edemeyeceği bir teklif sunması. Bu durumda Trump, Kiev’e karşı daha sert bir pozisyona dönebilir.