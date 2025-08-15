Polisan Holding'den 2,8 milyar lira konsolide gelir

Polisan Holding, yılın ilk altı ayında 2,8 milyar lira konsolide gelir ve 488 milyon lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etti.

Abone ol

Holdingden yapılan açıklamada 2025'in ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını paylaşan Polisan Holding'in brüt karı 651 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayında 2,8 milyar lira konsolide gelir ve 488 milyon lira FAVÖK elde eden holding, zorlu piyasa koşullarının devam ettiği bu dönemde, operasyonel verimlilik ve bilanço yönetiminin yanı sıra portföyü yapılandırmasına yönelik stratejik adımlar attı.

Yılın ilk yarısında alınan önemli kararlar arasında, Polisan Holding'in Yunanistan'daki iştiraki Polisan Hellas'ta, "Polietilen Tereftalat" (PET) sektöründeki talep daralması ve ekonomik koşullar nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulması öne çıktı. Holding, Hellas'ın borçluluğunu azaltmak amacıyla finansal desteğini sürdürerek, borçları yeniden yapılandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, Hellas'ın borçluluğunu azaltmak amacıyla finansal desteğin sürdürülmesi ve borçların yeniden yapılandırılması kararıyla holdingin karlılığı üzerindeki baskının azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Dinçerler, Hellas paylarının satışı için potansiyel alıcılarla görüşmelerinin devam ettiğini aktardı.

Polisan Holding'in boya grubu iştiraklerinin (Polisan Kansai Boya ve Rohm&Haas) kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak Marmara Holding AŞ'ye devri hakkında bilgi veren Dinçerler, "Boya grubunun kendi dinamikleriyle büyümesini sağlayacak bu adım, holdingin stratejik hedeflerine daha net odaklanmasına imkan tanıyacak. Bölünmenin tüm paydaşlarımız için değer yaratacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dinçerler, söz konusu bölünme başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 23 Temmuz'da onaylandığı ve bölünmeye ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının 29 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini aktardı.

Polisan Holding'in bağlı ortaklıklarının ihtiyaçları ve yatırım planları doğrultusunda, Kocaeli'deki Dilovası yerleşkesinde yaklaşık 22,75 bin metrekarelik bir alanın yeniden organize edilerek, atıl yapıların kaldırıldığını anımsatan Dinçerler, alanın müsait hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Dinçerler, "Bu alanların gelir yaratacak şekilde yeniden değerlendirilmesine, Poliport'a tahsis edilen 8 bin metrekarelik Geçici Depolama Alanı ile başlandı." bilgisini verdi.

Küresel ve yerel ekonomik koşulların holdingin finansal performansına doğrudan etki ettiğini vurgulayan Dinçerler, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki ekonomik durgunluk ve Türkiye'de iç talepte yaşanan zayıflama, kur-enflasyon makasının daralsa da henüz kapanmaması özellikle sanayi üretimi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Zayıf seyreden piyasa koşulları, artan finansman maliyetleri ve yüksek işletme sermayesi ihtiyacına karşı aldığımız önlemlerle mali yapımızı korumaya devam ederken bir yandan da portföy yapılandırılmasına yönelik stratejik adımlar attık. Bu kapsamda, Polisan Hellas'ta üretimin durdurulması, Dilovası kampüsünün fiziksel olarak yeniden organizasyonu, boya grubu iştiraklerinin kısmi bölünme sürecinin başlatılması öne çıkan başlıklar oldu."