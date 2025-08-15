BIST 10.840
DOLAR 40,90
EURO 47,84
ALTIN 4.389,40
HABER /  GÜNCEL

Pestisitin korkunç etkisi! İstanbul'un market ve pazarlarında durum fena, rapor ürkürttü

Pestisitin korkunç etkisi! İstanbul'un market ve pazarlarında durum fena, rapor ürkürttü

Tarımsal üretimde kullanılan kimyasallar yani pestisit, sebzeden meyve gibi ürünleri birçok zararlıya karşı korusa da doğru kullanılmadığında korkunç sonuçlar ortaya çıkartıyor. Sağlığı ciddi boyutta tehdit eden bu kimyasala sadece Avrupa'ya gönderilen ürünlerde değil, iç pazarda tüketilen birçok üründe rastlandı.

Abone ol

Türkiye'den Avrupa ülkelerine gönderilen birçok ürün önceki yıllarda pestisit, aflatoksin ve salmonella gibi kalıntılar nedeniyle geri gönderilmişti. NTV'de yer alan habere göre yılbaşından bu yana da Avrupa Birliği birçok ürün için bildirim yaptı.

Sadece Avrupa'ya gönderilen ürünlerde değil, denetimlerde iç pazarda tüketilen birçok üründe de ilaç kalıntısı bulundu.

Pestisitin korkunç etkisi! İstanbul'un market ve pazarlarında durum fena, rapor ürkürttü - Resim: 0

155 ÜRÜNDEN 95'İNDE PESTİSİT ÇIKTI

Greenpeace raporuna göre, İstanbul'da marketlerden ve semt pazarlarından alınan 155 gıdadan 95'inde birden fazla pestisit kalıntısı tespit edildi.

Özellikle 6 yaşına kadar bu maddelere maruz kalmak, çocuklarda zeka geriliğinden otizme kadar birçok soruna neden olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlara göre, sorunun çözümü denetimlerin artırılmasından geçiyor.

"ZEKA GERİLİĞİ YAPIYOR"

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, pestisitin çocuklarda zeka geriliği yaptığını dile getirdi.

Kıykım, pestisit için davranış bozukluğuna, dikkat eksikliğine ve hiperaktivite bozukluğuna yol açtığını dile getirip otizm bulgularına rastlanabildiğine de dikkat çekti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın fiyatlarına bakın! Uzman isim en avantajlı yolu açıkladı, gram başı 85 lira fark var
Foto Galeri Altın fiyatlarına bakın! Uzman isim en avantajlı yolu açıkladı, gram başı 85 lira fark var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de orman yangını çıktı
Kocaeli'de orman yangını çıktı
Sağlık Bakanı açıkladı Sancaktepe'ye yapılıyor Emine Erdoğan takip ediyor
Sağlık Bakanı açıkladı Sancaktepe'ye yapılıyor Emine Erdoğan takip ediyor
Diyanet'in miras hutbesi tartışma çıkardı! Kızlar erkekle eşit miras alırsa...
Diyanet'in miras hutbesi tartışma çıkardı! Kızlar erkekle eşit miras alırsa...
BAYRAKTAR'a sürpriz talip! 670 milyon dolarlık dev yatırım
BAYRAKTAR'a sürpriz talip! 670 milyon dolarlık dev yatırım
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı! Politika faizi beklentisi de...
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı! Politika faizi beklentisi de...
Cem Küçük'ün adı da geçiyordu Mücahit Birinci'yi suçladı 'kimseye izah edemez'
Cem Küçük'ün adı da geçiyordu Mücahit Birinci'yi suçladı 'kimseye izah edemez'
Polisan Holding'den 2,8 milyar lira konsolide gelir
Polisan Holding'den 2,8 milyar lira konsolide gelir
Başkentte son dakika! Aranan 630 kişi yakalandı
Başkentte son dakika! Aranan 630 kişi yakalandı
Merkez Bankası orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflerin detaylarını açıkladı
Merkez Bankası orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflerin detaylarını açıkladı
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu!
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu!
Pakistan'ın kuzeybatısında sel! En az 49 kişinin ölümüne neden oldu
Pakistan'ın kuzeybatısında sel! En az 49 kişinin ölümüne neden oldu
Garanti BBVA Kripto, USDT işlemlerini hizmete aldı
Garanti BBVA Kripto, USDT işlemlerini hizmete aldı