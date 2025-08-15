Pestisitin korkunç etkisi! İstanbul'un market ve pazarlarında durum fena, rapor ürkürttü

Tarımsal üretimde kullanılan kimyasallar yani pestisit, sebzeden meyve gibi ürünleri birçok zararlıya karşı korusa da doğru kullanılmadığında korkunç sonuçlar ortaya çıkartıyor. Sağlığı ciddi boyutta tehdit eden bu kimyasala sadece Avrupa'ya gönderilen ürünlerde değil, iç pazarda tüketilen birçok üründe rastlandı.

Türkiye'den Avrupa ülkelerine gönderilen birçok ürün önceki yıllarda pestisit, aflatoksin ve salmonella gibi kalıntılar nedeniyle geri gönderilmişti. NTV'de yer alan habere göre yılbaşından bu yana da Avrupa Birliği birçok ürün için bildirim yaptı.

Sadece Avrupa'ya gönderilen ürünlerde değil, denetimlerde iç pazarda tüketilen birçok üründe de ilaç kalıntısı bulundu.

155 ÜRÜNDEN 95'İNDE PESTİSİT ÇIKTI

Greenpeace raporuna göre, İstanbul'da marketlerden ve semt pazarlarından alınan 155 gıdadan 95'inde birden fazla pestisit kalıntısı tespit edildi.

Özellikle 6 yaşına kadar bu maddelere maruz kalmak, çocuklarda zeka geriliğinden otizme kadar birçok soruna neden olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlara göre, sorunun çözümü denetimlerin artırılmasından geçiyor.

"ZEKA GERİLİĞİ YAPIYOR"

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, pestisitin çocuklarda zeka geriliği yaptığını dile getirdi.

Kıykım, pestisit için davranış bozukluğuna, dikkat eksikliğine ve hiperaktivite bozukluğuna yol açtığını dile getirip otizm bulgularına rastlanabildiğine de dikkat çekti.