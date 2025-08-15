Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı

BIST 10.840
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınların tamamen, Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınların da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeşil vatanı savunmaya ve alevlerle mücadeleye durmadan, yorulmadan devam ettiklerine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hatay'ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde daha dikkatli olalım. Yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkalım."

