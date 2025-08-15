Sebile Yörük tahliye sonrası yeniden tutuklandı! Fethi kabir, korkunç detayı ortaya çıkardı

Osmaniye'de 2 Nisan 2024'te hayatını kaybeden Mehmet Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan ve yaklaşık bir ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eşi Sebile Y. hakkında mahkemece yeniden tutuklama kararı verildi. Sebile Yörük, Adana'da yakalanarak cezaevine konuldu.