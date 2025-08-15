Sebile Yörük tahliye sonrası yeniden tutuklandı! Fethi kabir, korkunç detayı ortaya çıkardı
Osmaniye'de Mehmet Yörük'ü (53) zehirleyip öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla tahliye edilen Sebile Yörük (49) hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adana'da saklandığı belirlenen Yörük, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
Osmaniye'de 2 Nisan 2024'te hayatını kaybeden Mehmet Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan ve yaklaşık bir ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eşi Sebile Y. hakkında mahkemece yeniden tutuklama kararı verildi. Sebile Yörük, Adana'da yakalanarak cezaevine konuldu.
Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümünün ardındaki cinayeti Müge Anlı, ATV'de yayınlanan 'Tatlı Sert' programında ortaya çıkarmıştı.
Yasak aşk çıktı
Olay 22 Mart 2024 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yörük, rahatsızlanarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yörük, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamımı yitirdi. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Yörük, 5 ay sonra ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.
Sebile Yörük, kocasının arkadaşı Mustafa S.'nin içirdiği su yüzünden öldüğünü ileri sürdü. Programın devamında Sebile Yörük ile Mustafa S. ile yasak aşk yaşadığı ve Mehmet Yörük'ü öldürdükleri ortaya çıktı.