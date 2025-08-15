BIST 10.840
Balıkesir'de yeni deprem oldu! İkinci deprem daha büyük, AFAD'dan açıklama geldi

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bölgede sarsıntılar sürüyor. Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından bir sarsıntı daha yaşandı.

BALIKESİR Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 13.13'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. 6.1 büyüklüğündeki depremin etkisinde olan Balıkesir halkı depremle büyük korku yaşadı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 ve 4.3 büyüklüğünde iki  deprem meydana geldi. İlk deprem yerin 10.19 km ikincisi ise  7 km derinliğinde meydana geldi. Kentte dün akşam saatlerinde de deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 13:13'te 4.3 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre bu deprem yerin 7 km derinliğinde kaydedildi.

