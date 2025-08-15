BIST 10.888
Bakanlık, ‘çanakkale yangını ve maden sahası’ iddialarını yalanladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çanakkale’de çıkan orman yangını alanın, maden sahasıyla bağlantılı olduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

Bakanlık, ÇED onayı bekleyen maden projesinin yangınların çıktığı alanla hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtti.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, iddiaya konu maden sahasıyla ilgili ÇED sürecinin devam ettiğinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi: 

Çanakkale’de Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi'ne yönelik ÇED Başvuru Dosyası ile ilgili süreç devam etmektedir. ÇED raporu istenen yerin Çanakkale’de orman yangını yaşanan alanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

