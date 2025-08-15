MHP'li Yıldız: Adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, paylaştığı "cuma mesajında" maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılabileceğini, başka türlü adaletsizlik kapısının kapatılamayacağını vurgulayarak "Adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz" diye yazdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 11 Ağustos'ta verdiği "Türkiye'nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır" şeklindeki mesajı gündemdeki yerini korurken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından yayınladığı "cuma mesajında", "Adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz" diye yazdı.

Yıldız X hesabından yaptığı paylaşımda, maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılabileceğini, başka türlü adaletsizlik kapısının kapatılamayacağını yazdı.

"Adalet için söylenecek ilk söz onun Allahın emri olduğudur" ifadesini kullanan Yıldız, şöyle devam etti: "Bu nedenle, Adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz."

Yıldız'ın açıklaması şöyle:

"Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır. Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz. Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir. Adalet için söylenecek ilk söz onun Allahın emri olduğudur. Bu nedenle, Adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz. Cumanız mübarek, dualarınız kabul, Allah’ın selamı üzerinize olsun."