Konutta yeni dönem: 8 yıl aradan sonra yasak kalktı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2017’de yapımı yasaklanan 1+0 dairelerin yeniden inşasına izin verildi. Ancak yeni stüdyo daireler, belirlenen teknik ve mimari standartlara uygun olarak yapılmak zorunda olacak. Peki, bu standartlar neleri kapsıyor? İşte detaylar…

8 yıl önce yapımı yasaklanan 1+0 daireler, Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile yeniden yapılabilecek. Ancak bu stüdyo dairelerin inşası, belirlenen yeni standartlar ve teknik şartlara bağlı olacak.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Mimar Ahmet Erkutoğlu, yasağın geçmişteki nedenini, “Türkiye’de konutların ağırlıklı olarak aile yaşamına yönelik olması ve bu tip dairelerin apartman düzeninde huzursuzluk oluşturması” şeklinde açıkladı.

Yeni düzenleme detayları

Erkutoğlu, kararla getirilen kriterleri şu sözlerle açıkladı: “Artık dar kenarı en az 2,5 metre, alanı ise 9 metrekare olan bir yatak nişi yapılabilecek. Bu, teknik olarak 1+1’e denk geliyor. Yatak odası duvarla ayrılmak zorunda değil; açık bir şekilde salonla bütünleşik tasarlanabilir. Önceden 12 metrekare olan salon alanı, düzenlemeyle birlikte 21 metrekareye kadar çıkarılabilecek.”

Yeni düzenlemenin, özellikle öğrenciler, bekar çalışanlar ve kısa süreli konut ihtiyacı olanlar için ekonomik ve pratik bir çözüm sunabileceğini belirten Erkutoğlu, konut fiyatlarında da düşüş olabileceğine dikkat çekti.

Yasağın kaldırılmasıyla, arsa maliyetlerinin yüksek olduğu şehir merkezlerinde küçük metrekareli konut projelerinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Müteahhitler, yeni standartlara uygun olarak tasarlanacak 1+0 dairelerin hem yatırımcılar hem de kullanıcılar açısından cazip olacağını öngörüyor.