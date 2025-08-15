BIST 10.857
Savcı Sayan kaynak sağlam dedi CHP'den AK Parti'ye yeni katılım an meselesi

Savcı Sayan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti'ye katılmasının ardından bir başka CHP’li belediye başkanının da transfer olacağını ileri sürdü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı.

CHP yönetiminin hakaretlere varan tepkinin ardından yeni bir iddia daha ortaay atıldı. AK Parti eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"CHP’den önemli bir belediye başkanının AK PARTİMİZE katılması an meselesi.. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyorlar.. Kaynak sağlam… Bu gidişle CHP’nin işi zor.. Özgür Özel CHP’yi İmamoğlu’na kurban etti.."

