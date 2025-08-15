BIST 10.857
Burdur'da iki araç çarpıştı: 3 ölü

Burdur'da iki araç çarpıştı: 3 ölü

Burdur'da panelvanla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Şerafeddin Y. (55) idaresindeki 15 HK 825 plakalı panelvan, Burdur-Fethiye kara yolu Kuş Gözlemevi mevkisinde Emine G. (38) yönetimindeki 15 NU 175 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'da iki araç çarpıştı: 3 ölü - Resim: 0

Kazada, sürücülerden Emine G. hayatını kaybetti, araçta bulunan Armağan G. (62), Rıza G. (62), Enes K. (6) ile panelvan sürücüsü ve araçtaki Saddam A. (24) yaralandı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Rıza G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Armağan G. de hayatını kaybetti.

