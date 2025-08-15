BIST 10.871
DOLAR 40,88
EURO 47,85
ALTIN 4.386,60
HABER /  DÜNYA

İsrail'e savaş ilan ettiler! Silah bırakmayınca hükümet ayaklandı!

İsrail'e savaş ilan ettiler! Silah bırakmayınca hükümet ayaklandı!

Lübnan'da aralarında Adalet Bakanı Adil Nassar'ın da bulunduğu çok sayıda milletvekili, İsrail ile savaşmak için silahlarını teslim etmeyi reddeden Hizbullah'a tepki göstererek ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

Abone ol

Lübnan Adalet Bakanı Nassar, silahlarını teslim etmeyi reddeden Hizbullah ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada bulundu.

HİZBULLAH'A İÇ SAVAŞ UYARISI

Nassar, "Bazılarının, silahını savunmak için Lübnan'ı yok etmekle tehdit etmesi, silahın Lübnan'ı savunmak için olduğu söylemine son vermektedir." ifadelerini kullandı.

Meclisteki bağımsız Sünni milletvekili Eşref Rifi ise, "herhangi bir iç karışıktan Lübnan hükümetinin sorumlu olduğunu" söyleyen Hizbullah lideri Naim Kasım'a, "Hizbullah'ı iç savaş tehdidini tekrarlamaması konusunda uyarıyoruz." sözleriyle yanıt verdi.

Rifi, şunları kaydetti:

"Şeyh Naim Kasım'ın partisi, Lübnan'a işgali, insani ve ekonomik felaketi miras bıraktı. Bugün ise yenilginin ardından devleti ve Lübnanlıları tehdit ediyor, mağduriyet iddiasında bulunuyor ve Lübnanlıların çoğunluğunu hainlikle suçluyor."

'LÜBNANLILARIN HAYATI HERHANGİ BİR PARTİ GRUP VEYA MEZHEBİN ELİNDE DEĞİLDİR'

Sağcı Hristiyan Ketaib Partisi milletvekili Elias Hankeş, yaptığı yazılı açıklamada, "Naim Kasım, sözleriyle halkın hayatını, Lübnan'ın meşruiyetini ve ülkenin tamamını tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsız Sünni milletvekili Vaddah Sadık ise toplumsal barışın, şantaj konusu ya da mezhepsel gerilim aracı olmadığını belirterek, "Lübnanlıların hayatı, herhangi bir parti, grup veya mezhebin elinde değildir." yorumunu yaptı.

Hristiyanları temsil eden Lübnan Güçleri Partisi milletvekili Gays Yazbek de "Şeyh Naim Kasım söylemleriyle İsrail ile savaşıyor, eylemleriyle de Lübnan'ı yok ediyor. Bizi tehdit etme Şeyh (Kasım); zira biz zaten genel bir kıyımın ortasındayız. Lübnan'a merhamet edin" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL İŞGALİ SÜRDÜĞÜ MÜDDETÇE SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ'

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Hizbullah'ın "İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağını" belirterek "İsrail-ABD projesiyle neye mal olursa olsun mücadele edeceklerini" söylemişti.

Kasım, "Herhangi bir iç karışıklığın çıkmasından ve ülke topraklarını savunma görevini yerine getirmemesinden tamamen Lübnan hükümeti sorumludur. Saldırıları durdurun ve İsrail’i Lübnan’dan çıkarın. Ulusal ve stratejik güvenlik konusunu görüşürken sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız." demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç, servet döktü! İşte kulübe cebinden verdiği para
Ali Koç, servet döktü! İşte kulübe cebinden verdiği para
Otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
Bakan Yumaklı: 5 binden fazla yangına müdahale ettik
Bakan Yumaklı: 5 binden fazla yangına müdahale ettik
Genç çift evlerinde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Genç çift evlerinde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Kocaeli'de orman yangını çıktı! Dumanlar Bursa'ya ulaştı , gökyüzü puslandı
Kocaeli'de orman yangını çıktı! Dumanlar Bursa'ya ulaştı , gökyüzü puslandı
Fenerbahçe'nin şort sponsoru GAİN oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru GAİN oldu
Burdur'da iki araç çarpıştı: 3 ölü
Burdur'da iki araç çarpıştı: 3 ölü
Konutta yeni dönem: 8 yıl aradan sonra yasak kalktı
Konutta yeni dönem: 8 yıl aradan sonra yasak kalktı
İsveç'te cuma namazı çıkışı silahlı saldırı
İsveç'te cuma namazı çıkışı silahlı saldırı
Savcı Sayan kaynak sağlam dedi CHP'den AK Parti'ye yeni katılım an meselesi
Savcı Sayan kaynak sağlam dedi CHP'den AK Parti'ye yeni katılım an meselesi
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Erzurum'un 900 yıllık ilk mescidinde 9 yıl sonra toplu namaz kılındı
Erzurum'un 900 yıllık ilk mescidinde 9 yıl sonra toplu namaz kılındı