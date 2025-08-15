İsrail'e savaş ilan ettiler! Silah bırakmayınca hükümet ayaklandı!

Lübnan'da aralarında Adalet Bakanı Adil Nassar'ın da bulunduğu çok sayıda milletvekili, İsrail ile savaşmak için silahlarını teslim etmeyi reddeden Hizbullah'a tepki göstererek ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan Adalet Bakanı Nassar, silahlarını teslim etmeyi reddeden Hizbullah ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada bulundu.

HİZBULLAH'A İÇ SAVAŞ UYARISI

Nassar, "Bazılarının, silahını savunmak için Lübnan'ı yok etmekle tehdit etmesi, silahın Lübnan'ı savunmak için olduğu söylemine son vermektedir." ifadelerini kullandı.

Meclisteki bağımsız Sünni milletvekili Eşref Rifi ise, "herhangi bir iç karışıktan Lübnan hükümetinin sorumlu olduğunu" söyleyen Hizbullah lideri Naim Kasım'a, "Hizbullah'ı iç savaş tehdidini tekrarlamaması konusunda uyarıyoruz." sözleriyle yanıt verdi.

Rifi, şunları kaydetti:

"Şeyh Naim Kasım'ın partisi, Lübnan'a işgali, insani ve ekonomik felaketi miras bıraktı. Bugün ise yenilginin ardından devleti ve Lübnanlıları tehdit ediyor, mağduriyet iddiasında bulunuyor ve Lübnanlıların çoğunluğunu hainlikle suçluyor."

'LÜBNANLILARIN HAYATI HERHANGİ BİR PARTİ GRUP VEYA MEZHEBİN ELİNDE DEĞİLDİR'

Sağcı Hristiyan Ketaib Partisi milletvekili Elias Hankeş, yaptığı yazılı açıklamada, "Naim Kasım, sözleriyle halkın hayatını, Lübnan'ın meşruiyetini ve ülkenin tamamını tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsız Sünni milletvekili Vaddah Sadık ise toplumsal barışın, şantaj konusu ya da mezhepsel gerilim aracı olmadığını belirterek, "Lübnanlıların hayatı, herhangi bir parti, grup veya mezhebin elinde değildir." yorumunu yaptı.

Hristiyanları temsil eden Lübnan Güçleri Partisi milletvekili Gays Yazbek de "Şeyh Naim Kasım söylemleriyle İsrail ile savaşıyor, eylemleriyle de Lübnan'ı yok ediyor. Bizi tehdit etme Şeyh (Kasım); zira biz zaten genel bir kıyımın ortasındayız. Lübnan'a merhamet edin" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL İŞGALİ SÜRDÜĞÜ MÜDDETÇE SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ'

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Hizbullah'ın "İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağını" belirterek "İsrail-ABD projesiyle neye mal olursa olsun mücadele edeceklerini" söylemişti.

Kasım, "Herhangi bir iç karışıklığın çıkmasından ve ülke topraklarını savunma görevini yerine getirmemesinden tamamen Lübnan hükümeti sorumludur. Saldırıları durdurun ve İsrail’i Lübnan’dan çıkarın. Ulusal ve stratejik güvenlik konusunu görüşürken sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız." demişti.