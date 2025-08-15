BIST 10.871
Kritik görüşme öncesi Trump'tan açıklama: 'Bugün ateşkes görmek istiyorum!'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Başkanı Putin ile görüşmesinin öncesinde, açıklama yaparak; "Bugün ateşkes istiyorum. Bugün sağlanmazsa mutsuz olacağım' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump Alaska'nın Anchorage kentinde Elmendorf-Richardson askeri üssünde görüşecek.

Kritik görüşmeyi tüm dünya yakından takip edecek. Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.

İki liderin, görüşmenin ardından ortak basın düzenlemesi de programda yer alıyor.

TRUMP: BUGÜN ATEŞKES İSTİYORUM

Kritik görüşme öncesi ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Trump, Alaska'da gerçekleşecek olan Ukrayna-Rusya zirvesine gidiş yolunda Amerikan basınına konuştu. 

Trump açıklamasında; ateşkes istediğini, eğer ateşkesin bugün sağlanmazsa 'mutsuz' olacağını kaydetti.

RUS HEYETİ ALASKA'DA

Alaska'ya gitmek için yola çıkan Trump'ın uçağı henüz inmedi. Rus heyetinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in ise Alasya'ya ulaştığı kaydediliyor. 

Heyetle yaklaşık 50 Rus gazetecinin de görüşme yerine ulaştığı ve Alaska Airlines Center arenasına yerleştirildiği belirtildi.

