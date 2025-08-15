BIST 10.871
TFF'den Türkiye Kupası açıklaması

TFF'den Türkiye Kupası açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonundaki formatını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda Türkiye Kupası formatıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maç haftası yer alacak.

GRUP AŞAMASI

Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak.

Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak.

Grup Aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak.

Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

GRUP SONRASI TURLAR

Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak.

Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

