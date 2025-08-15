BIST 10.871
DOLAR 40,88
EURO 47,85
ALTIN 4.386,60
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul'da BIST 100'ün yükselişi devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100'ün yükselişi devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 46,01 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 10.870,57 puandan tamamladı.

Abone ol

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre artış yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 46,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDEN EN FAZLA ELEKTRİK KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,14 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 4,52 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'DEKİ ZİRVE BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşme öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ

Analistler, gelecek hafta yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile ABD'de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'e savaş ilan ettiler! Silah bırakmayınca hükümet ayaklandı!
İsrail'e savaş ilan ettiler! Silah bırakmayınca hükümet ayaklandı!
Ali Koç, servet döktü! İşte kulübe cebinden verdiği para
Ali Koç, servet döktü! İşte kulübe cebinden verdiği para
Otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
Bakan Yumaklı: 5 binden fazla yangına müdahale ettik
Bakan Yumaklı: 5 binden fazla yangına müdahale ettik
Genç çift evlerinde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Genç çift evlerinde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Kocaeli'de orman yangını çıktı! Dumanlar Bursa'ya ulaştı , gökyüzü puslandı
Kocaeli'de orman yangını çıktı! Dumanlar Bursa'ya ulaştı , gökyüzü puslandı
Fenerbahçe'nin şort sponsoru GAİN oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru GAİN oldu
Burdur'da iki araç çarpıştı: 3 ölü
Burdur'da iki araç çarpıştı: 3 ölü
Konutta yeni dönem: 8 yıl aradan sonra yasak kalktı
Konutta yeni dönem: 8 yıl aradan sonra yasak kalktı
İsveç'te cuma namazı çıkışı silahlı saldırı
İsveç'te cuma namazı çıkışı silahlı saldırı
Savcı Sayan kaynak sağlam dedi CHP'den AK Parti'ye yeni katılım an meselesi
Savcı Sayan kaynak sağlam dedi CHP'den AK Parti'ye yeni katılım an meselesi
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu