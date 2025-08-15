Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bugün sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Fatih Karagümrük

10’ Gol… Galatasaray 1-0 Fatih Karagümrük (Barış Alper)

Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftaki RAMS Başakşehir maçı rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynadığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper

KARAGÜMRÜK: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur

STAT: Rams Park

HAKEM: Ozan Ergun

SAAT: 21.30

YAYIN: BeIN Sports 1

Osimhen ve Icardi'nin durumları belirsiz

Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in bugün müsabakada oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen'in kampa geç katıldığı için antrenman eksikliği bulunuyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

İki futbolcunun bugün süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.