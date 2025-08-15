BIST 10.871
DOLAR 40,87
EURO 47,86
ALTIN 4.383,66
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor

Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bugün sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Abone ol

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek başladı.

GALATASARAY 1-0 KARAGÜMRÜK (CANLI SKOR)

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Fatih Karagümrük 

10’ Gol… Galatasaray 1-0 Fatih Karagümrük (Barış Alper)

Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftaki RAMS Başakşehir maçı rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynadığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper

KARAGÜMRÜK: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur

STAT: Rams Park
HAKEM: Ozan Ergun
SAAT: 21.30
YAYIN: BeIN Sports 1

Osimhen ve Icardi'nin durumları belirsiz

Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in bugün müsabakada oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen'in kampa geç katıldığı için antrenman eksikliği bulunuyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

İki futbolcunun bugün süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan'da peş peşe felaketler! En az 219 kişi öldü!
Pakistan'da peş peşe felaketler! En az 219 kişi öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takım elbisesi gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takım elbisesi gündem oldu
Kritik görüşme öncesi Trump'tan açıklama: 'Bugün ateşkes görmek istiyorum!'
Kritik görüşme öncesi Trump'tan açıklama: 'Bugün ateşkes görmek istiyorum!'
TFF'den Türkiye Kupası açıklaması
TFF'den Türkiye Kupası açıklaması
Borsa İstanbul'da BIST 100'ün yükselişi devam ediyor
Borsa İstanbul'da BIST 100'ün yükselişi devam ediyor
İsrail'e savaş ilan ettiler! Silah bırakmayınca hükümet ayaklandı!
İsrail'e savaş ilan ettiler! Silah bırakmayınca hükümet ayaklandı!
Ali Koç, servet döktü! İşte kulübe cebinden verdiği para
Ali Koç, servet döktü! İşte kulübe cebinden verdiği para
Otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
Bakan Yumaklı: 5 binden fazla yangına müdahale ettik
Bakan Yumaklı: 5 binden fazla yangına müdahale ettik
Genç çift evlerinde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Genç çift evlerinde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Kocaeli'de orman yangını çıktı! Dumanlar Bursa'ya ulaştı , gökyüzü puslandı
Kocaeli'de orman yangını çıktı! Dumanlar Bursa'ya ulaştı , gökyüzü puslandı
Fenerbahçe'nin şort sponsoru GAİN oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru GAİN oldu