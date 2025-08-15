Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takım elbisesi gündem oldu

Cuma namazını Marmaris'teki Okluk Koyu’nda bulunan Millet Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışılmışın dışında giydiği yazlık açık renk takım elbisesi büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır 'kazandıran ceket' olarak ifadelen ekose ceketleri özellikle seçim dönemlerinde sıklıkla konuşulmakta.

Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği farklı renk takım elbise gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun çalışmalarını Muğla'da sürdürüyor.

CUMA NAMAZINI VATANDAŞLARLA KILDI

Erdoğan, bugün cuma namazını Marmaris Okluk Koyu’nda bulunan Millet Camii’nde vatandaşlarla kıldı.

AÇIK RENK TAKIM ELBİSE TERCİH ETTİ

Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışılmış klasik koyu renkli kıyafetlerinin aksine bu kez açık tonlarda yazlık bir takım tercih etmesi dikkat çekti.

Daha önce özellikle seçim dönemlerinde sıkça giydiği "kazandıran ceket" olarak anılan ekose ceketleriyle konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez sade ve mevsimlik kıyafetiyle gündeme geldi.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri, damadı Selçuk Bayraktar, il ve ilçe başkanları, muhtarlarla birlikte cuma namazını kılan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre ailesiyle birlikte Okluk'ta bulunan yazlık konukevinde dinleneceği öğrenildi.