BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.384,81
HABER /  EKONOMİ

Fed, kripto ve fintek faaliyetlerinde bankaları denetlemeye yönelik programını sonlandıracak

Fed, kripto ve fintek faaliyetlerinde bankaları denetlemeye yönelik programını sonlandıracak

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların kripto para ve finansal teknoloji (fintek) alanındaki yenilikçi faaliyetlerini izlemek için başlatılan özel denetim programını sonlandıracağını duyurdu.

Abone ol

Fed'den yapılan açıklamada, programı başlatan 2023 tarihli denetim mektubunun iptal edileceği bildirildi.

Açıklamada, Fed Yönetim Kurulunun bankalardaki belirli kripto ve fintek faaliyetlerini denetleme programını uygulamaya koyduğundan bu yana bu faaliyetler, bunlara ilişkin riskler ve bankaların risk yönetimi uygulamaları konusundaki bilgisini geliştirdiği ifade edildi.

Fed'in açıklamasında, bu bilgi birikiminin ve söz konusu faaliyetlerin denetiminin, standart denetim sürecine yeniden entegre edileceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okluk’ta incir dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okluk’ta incir dağıttı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı
Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi
Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü üç golle geçti
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü üç golle geçti
Pakistan'da peş peşe felaketler! En az 219 kişi öldü!
Pakistan'da peş peşe felaketler! En az 219 kişi öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takım elbisesi gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takım elbisesi gündem oldu
Kritik görüşme öncesi Trump'tan açıklama: 'Bugün ateşkes görmek istiyorum!'
Kritik görüşme öncesi Trump'tan açıklama: 'Bugün ateşkes görmek istiyorum!'
TFF'den Türkiye Kupası açıklaması
TFF'den Türkiye Kupası açıklaması
Borsa İstanbul'da BIST 100'ün yükselişi devam ediyor
Borsa İstanbul'da BIST 100'ün yükselişi devam ediyor
İsrail'e savaş ilan ettiler! Silah bırakmayınca hükümet ayaklandı!
İsrail'e savaş ilan ettiler! Silah bırakmayınca hükümet ayaklandı!
Ali Koç, servet döktü! İşte kulübe cebinden verdiği para
Ali Koç, servet döktü! İşte kulübe cebinden verdiği para