Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okluk’ta incir dağıttı

Cuma namazını Marmaris’teki Okluk Millet Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlara incir dağıttı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaz dönemi çalışmalarını sürdürdüğü Marmaris Okluk Koyu’ndaki Devlet Konuk Evi’nden çıkarak Okluk Millet Camisi’nde cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Prof. Dr. Aydın Ayaydın, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin ve il yönetimi eşlik etti.

Cami çıkışında, vatandaşın kendisine getirdiği bir kasa inciri bizzat Erdoğan açtı. İlk inciri, yanı başında duran Prof. Dr. Aydın Ayaydın’a verdi. İkinci inciri kendisi yedi. Üçüncü inciri Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’a verdikten sonra, geri kalan incirleri kendi eliyle oradaki vatandaşlara tek tek ikram etti.