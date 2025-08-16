Vladimir Putin’in üzerinden bombardıman uçağının geçtiği anlar dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştirdiği buluşma sırasında dikkat çekici anlar yaşandı. İki liderin bulundukları bölgenin üzerinden F-35 savaş uçakları ile B-2 bombardıman uçağı geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Alaska eyaletinde bir araya geldi. Dünyanın merakla beklediği buluşmada iki lider, samimi pozlar vererek el sıkıştı.

F-35 UÇAKLARI VE B-2 BOMBARDIMAN UÇAĞI GEÇİŞ YAPTI

Görüşmenin yapılacağı alana gitmek üzere birlikte yürüdükleri sırada, iki liderin üzerlerinden F-35 savaş uçakları ile stratejik öneme sahip B-2 bombardıman uçağı geçti.

O anlar kameraya yansırken, iki lider de üzerlerinden geçen uçakları izlemek için yukarıya baktı.

İRAN OPERASYONUNDA KULLANILDI

B-2 Spirit bombardıman uçakları, 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen "Midnight Hammer" adlı operasyon kapsamında İran'ın Fordow, Natanz ve Isfahan'daki nükleer tesislerine yönelik kritik saldırılarda kullanıldı.

Bu operasyon, ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük B-2 saldırısı olarak kaydedildi ve 36 saat süren bir uçuşun ardından hedeflerine ulaştı.

Operasyon sırasında, B-2 uçakları GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombalarını kullanarak, yer altındaki derin ve sağlam yapıları hedef aldı.

Fordow tesisine yapılan saldırı, bu bombaların gerçek savaş koşullarında ilk kez kullanılmasıyla dikkat çekti.

B-2'ler, radar tespitini önleyen gelişmiş gizlilik özellikleri sayesinde stratejik öneme sahip hedeflere sessiz ve etkili bir şekilde ulaşabiliyor.

Bu nedenle, dünya genelinde askeri analistler tarafından yüksek öneme sahip ve çok yönlü bir güç gösterisi aracı olarak değerlendiriliyor.