BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  DÜNYA

Vladimir Putin’in üzerinden bombardıman uçağının geçtiği anlar dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştirdiği buluşma sırasında dikkat çekici anlar yaşandı. İki liderin bulundukları bölgenin üzerinden F-35 savaş uçakları ile B-2 bombardıman uçağı geçti.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Alaska eyaletinde bir araya geldi. Dünyanın merakla beklediği buluşmada iki lider, samimi pozlar vererek el sıkıştı.

F-35 UÇAKLARI VE B-2 BOMBARDIMAN UÇAĞI GEÇİŞ YAPTI

Görüşmenin yapılacağı alana gitmek üzere birlikte yürüdükleri sırada, iki liderin üzerlerinden F-35 savaş uçakları ile stratejik öneme sahip B-2 bombardıman uçağı geçti.

O anlar kameraya yansırken, iki lider de üzerlerinden geçen uçakları izlemek için yukarıya baktı.

İRAN OPERASYONUNDA KULLANILDI

B-2 Spirit bombardıman uçakları, 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen "Midnight Hammer" adlı operasyon kapsamında İran'ın Fordow, Natanz ve Isfahan'daki nükleer tesislerine yönelik kritik saldırılarda kullanıldı.

Bu operasyon, ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük B-2 saldırısı olarak kaydedildi ve 36 saat süren bir uçuşun ardından hedeflerine ulaştı.

Operasyon sırasında, B-2 uçakları GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombalarını kullanarak, yer altındaki derin ve sağlam yapıları hedef aldı.

Fordow tesisine yapılan saldırı, bu bombaların gerçek savaş koşullarında ilk kez kullanılmasıyla dikkat çekti.

B-2'ler, radar tespitini önleyen gelişmiş gizlilik özellikleri sayesinde stratejik öneme sahip hedeflere sessiz ve etkili bir şekilde ulaşabiliyor.

Bu nedenle, dünya genelinde askeri analistler tarafından yüksek öneme sahip ve çok yönlü bir güç gösterisi aracı olarak değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fed, kripto ve fintek faaliyetlerinde bankaları denetlemeye yönelik programını sonlandıracak
Fed, kripto ve fintek faaliyetlerinde bankaları denetlemeye yönelik programını sonlandıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okluk’ta incir dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okluk’ta incir dağıttı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı
Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi
Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü üç golle geçti
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü üç golle geçti
Pakistan'da peş peşe felaketler! En az 219 kişi öldü!
Pakistan'da peş peşe felaketler! En az 219 kişi öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takım elbisesi gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takım elbisesi gündem oldu
Kritik görüşme öncesi Trump'tan açıklama: 'Bugün ateşkes görmek istiyorum!'
Kritik görüşme öncesi Trump'tan açıklama: 'Bugün ateşkes görmek istiyorum!'
TFF'den Türkiye Kupası açıklaması
TFF'den Türkiye Kupası açıklaması
Borsa İstanbul'da BIST 100'ün yükselişi devam ediyor
Borsa İstanbul'da BIST 100'ün yükselişi devam ediyor
İsrail'e savaş ilan ettiler! Silah bırakmayınca hükümet ayaklandı!
İsrail'e savaş ilan ettiler! Silah bırakmayınca hükümet ayaklandı!