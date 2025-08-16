BIST 11.484
Gazze Savaşı’nı durduracak üç duvardan biri Türkiye olabilir

Gazze Savaşı'nı durduracak üç duvardan biri Türkiye olabilir

Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan İŞAD istanbul Temsilcisi Fevzi Uzel, Gazze’deki savaşın sona ermesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sunucu Almira Çakmak’ın sorusu üzerine Uzel, savaşın “bir duvara çarpınca” biteceğini söyledi ve o üç olasılığı şöyle sıraladı:

“Ya dünya vicdanı ayağa kalkacak, ya İsrail halkı hükümeti devirecek, ya da bir devlet İsrail’e dur diyecek… O devlet de Türkiye olabilir!”

Uzel, “İsrail ve ABD’yi yönetenler aptal değil, stratejik akılla hareket ediyorlar. Türkiye'nin de aynı ciddiyet ve kararlılıkla süreci yöneteceğine yürekten inanıyorum. Böyle hassas bir süreçte Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması ülkemiz için de büyük bir şans” diyerek dikkat çekti. Uzel, ayrıca “Gazze Savaşını Türkiye Duvarı durduracak ve savaş öyle ya da böyle bitecek” ifadelerini kullandı. Yoğun ilgili gören yayının YouTube versiyonu 30 bin izlenmeye ulaştı, 50'den fazla haber sitesinde yer aldı.

