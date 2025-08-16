BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump zirve sonrası açıkladı: Anlaşma olmadı

ABD Başkanı Trump zirve sonrası açıkladı: Anlaşma olmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska eyaletindeki görüşmesine ilişkin, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Abone ol

Rusya ile Ukrayna arasında olası ateşkesi ve ikili ilişkileri ele alan liderlerin "Barışın Peşinde" temasıyla yürütülen görüşmesi tamamlandı. Görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.

"Üçe üç" formatındaki görüşmede, Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken, Putin'in heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.

​​​Trump ile Putin, "Barışın Peşinde" temalı "üçe üç" formatındaki görüşme sonrası Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde ortak basın toplantısında konuştu.

"Birkaç önemli konuda anlaşamadık"

Trump, "Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık." dedi.

ABD Başkanı Trump "Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu da var ancak bazı ilerlemeler kaydettik. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren zirvede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin'den gazetecinin sivil katliam sorusuna cevap: Seni duymuyorum
Putin'den gazetecinin sivil katliam sorusuna cevap: Seni duymuyorum
Vladimir Putin’in üzerinden bombardıman uçağının geçtiği anlar dikkat çekti
Vladimir Putin’in üzerinden bombardıman uçağının geçtiği anlar dikkat çekti
Fed, kripto ve fintek faaliyetlerinde bankaları denetlemeye yönelik programını sonlandıracak
Fed, kripto ve fintek faaliyetlerinde bankaları denetlemeye yönelik programını sonlandıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okluk’ta incir dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okluk’ta incir dağıttı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı
Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi
Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü üç golle geçti
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü üç golle geçti
Pakistan'da peş peşe felaketler! En az 219 kişi öldü!
Pakistan'da peş peşe felaketler! En az 219 kişi öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takım elbisesi gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takım elbisesi gündem oldu
Kritik görüşme öncesi Trump'tan açıklama: 'Bugün ateşkes görmek istiyorum!'
Kritik görüşme öncesi Trump'tan açıklama: 'Bugün ateşkes görmek istiyorum!'
TFF'den Türkiye Kupası açıklaması
TFF'den Türkiye Kupası açıklaması