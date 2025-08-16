Okan Buruk hangi mevkilere transfer olacağını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 3-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçındaki oyundan memnun olmadığını söyledi. Buruk, kaleci ve savunma transferlerini bitirdikten sonra orta saha oyuncusu alabileceklerini belirtti.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlayamadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Maçın başında golü bulduk ama çok iyi oynamadığımız dakikalardı. Devamında rakibimiz 10 kişi kaldı. İlk yarıda pozisyon vermedik. Net pozisyona da doğru bir şekilde girdiğimizi düşünmüyorum. Yavaş oynadık. Bence üretkenliğimiz biraz azdı. İkinci yarının başından itibaren biraz daha hızlı oynadık. Yön değiştirmeleri doğru bir şekilde yaptık. Kanatlardan gitmeye çalıştık. Biraz daha hareketliydik ve daha çok pozisyona girdik. Arada çok net bir gol pozisyonu verdik. Devamında orijinal santrforlarımızla oynadık. Skordan dolayı tabii ki mutluyum ama oyun olarak daha iyi olabilirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra sanki rakibimiz hiçbir şey yapmayacakmış gibi oynadığımız dakikalar da oldu. Geliştirmemiz gereken yerler olduğunu düşünüyorum ama 3-0'lık skor da bizim için sevindirici. Oyun olarak daha iyisini oynamamız gerekirdi." diye konuştu.

Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin uzun bir sakatlık sürecinden çıktığını belirterek, "Icardi'nin ilk maçıydı. Yavaş yavaş onun sürelerini arttırmamız gerekiyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde gitmeyi düşünmüyoruz. Sağlığı ve bize en güçlü şekilde dönmesi için onu korumamız lazım." ifadelerini kullandı.

Hücumda farklı planlar uygulayabileceğini vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Önde oynayan futbolcularımızın farklı özellikleri var. Sara, orta sahaya da yardım eden, oyun kurmalara katılan farklı bir profil. Diğer profiller daha ofansif. Bütün oyuncularımı kullanacağım. Maç maç, rakibin dizilişine ve elimizdeki oyuncu yapısına göre oynayacağımız maçlar olacak. Elimizde önemli oyuncular var. Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra rotasyon çok önemli olacak. Bu sezon daha fazla değişiklik yapmamız gerekecek. Maç maç düşünüp hem Şampiyonlar Ligi temposunu kaldıracak hem de Süper Lig'de kazanarak devam edecek bir takımda rotasyonları doğru bir şekilde yapmamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaleci ve benim istediğim profilde bir savunma oyuncusu hedefimiz var"

Okan Buruk, kaleci ve savunma transferlerini bitirdikten sonra orta saha oyuncusu alabileceklerini söyledi.

Buruk, 10 numara pozisyonuna transfer yapmayı düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gabriel Sara'nın 10 numarayı oynayabilecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ayak kalitesi de çok yüksek. Ancak hem son pasları hem de ceza sahası çevresindeki sızmaları geliştirmesi gerekiyor. Barış, ilk yarı çok gezdi. Oradaki oyuncu sayımız azaldı. Ceza sahasının içine sızmaları da yapabilecek, kanatlardan girdiğinizde ceza sahası üstüne gelen paslarda vuruşu yapabilecek oyuncu yapısı elimizde var ama bunu doğru bir şekilde yapamadık. Kadro yapımızla ilgili düşüncelerimiz var. Önümüzde de bir süre var. Bununla ilgili kararlar alabiliriz. Sane'den sonra önceliğimiz Osimhen imzası olmuştu. Onu da tamamladık. Şimdi de kaleci ve benim istediğim profilde bir savunma oyuncusu hedefimiz var. Ondan sonra 'Hiçbir şekilde oyuncu almayacağız.' diyemeyiz. Transfer devam ediyor. Önümüzde Avrupa listesini verene kadar 16-17 günlük süre var."

Tecrübeli teknik adam, kadrodan ayrılması gereken oyuncular olduğuna değinerek, "Oyuncu satmamız gerekiyor. Hep oyuncu almak güzel. Keşke devamlı alsak ama alırken önemli para ödüyoruz. Artık eskisi gibi de değil. Eskiden 1 lira ödüyorsanız şu anda 3 lira ödüyorsunuz. Elit oyuncularda fiyatlar çok yükseldi. Kaleci ve savunma transferinden sonra elimizdeki bütçeye göre karar almamız gerekecek." şeklinde görüş belirtti.

"Zeminler bütün Türkiye'de kötü"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, tüm Türkiye'deki stat zeminlerinin kötü olduğunu savundu.

Hava şartlarına dikkati çeken Buruk, "Zeminler bütün Türkiye'de kötü. Maalesef yani şu anda iyi bir zemin görmedim. Bütün statlar kötü gözüküyor. Yüksek sıcaklıklar ve nem oranlarından dolayı statların iyi olmadığını görüyoruz. Stadımız da toparlayacak. Oyuncularımızın ufak tefek serzenişleri oluyor. İlk yarı sonunda Lemina ayak ve dizlerinde ağrı hissetti. O yüzden çok oyunda tutmadım. Zemin düzelmesi için kum da atılıyor. Bu oyuncuların adalelerinde ve dizlerinde sertleşmeye yol açıyor. Bazı oyuncularımızı korumaya çalıştık. Davinson'un da ağrıları oluştu. Zeminin düzeleceğini düşünüyorum. Milli takım arasından sonra toparlayacaktır." açıklamasını yaptı.

"Hem sağ bek hem de stoperin iki tarafında oynayabilen oyuncu bakıyoruz"

Okan Buruk, hem sağ bek hem de sağ ve sol stoper oynayabilecek bir oyuncu istediğini söyledi.

Stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'ya çok yük bindiğini anlatan Buruk, "Davinson ve Abdülkerim, geçen seneden beri en çok yükü çeken oyunculardı. Zaman zaman Kaan'ı kullandık. Arda Ünyay, sezon başında iyi bir seçenek oldu. Aradığım profil, hem sağ bekte değerlendirebileceğimiz hem de stoper oynayabilen bir futbolcu. Stoperin iki tarafında da oynayabilmesi önemli. Sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum. Hem sağ bek hem sağ stoper hem de sol stoper oynayabilecek, iki stoperimize bir şey olduğunda da kullanabileceğimiz bir oyuncu bakıyoruz." diye konuştu.

"Kulüpler, 12+2'nin 14+2'ye yükseltilmesini istedi"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kulüplerin yabancı oyuncusu sayısının 14+2'ye yükseltilmesini istediğini dile getirdi.

Transferin son günlerinde sürpriz isimlerin çıkabileceğini aktaran Buruk, "Kulüpler, 12+2'nin 14+2'ye yükseltilmesini istedi. Bununla ilgili kararı bekliyoruz. Bugün 10 yabancımız vardı. Artı 2'de kullandığımız Jelert ve Yusuf Demir ile karar vermek zorundayız. Onların gelişimi için kalmaları mı, gidip oynamalarının mı daha iyi olacağına karar vereceğiz. Önümüzde 2 haftalık süre var. Bazen sürpriz şeyler de önünüze geliyor. Önümüze isimler geldikçe karar vereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.