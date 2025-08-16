BIST 10.871
HABER /  POLİTİKA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan CHP AK Parti açıklaması

CHP'den istifa etip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, gazeteci Sinan Burhan'a konuştu. CHP'de siyaset yapabilecek bir durumunun kalmadığını belirten Çerçioğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarını görmüşler gibi sıcak davrandılar” dedi.

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçişinin ardından Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Sinan Burhan’a açıklamalarda bulundu.

“CUMHURBAŞKANIMIZA ZATEN YAKINDIM”

Çerçioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır.

İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar bu da beni çok mutlu etti tabii ki.

"Siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı"

Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı.

"Sıcak davrandılar"

Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar.

"Hiçbir zaman particilik yapmadım"

Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm aydınların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir.

Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık bu dün de böyleydi bugün de bu şekilde devam edecek.

O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar'ın Özlem başkanıyım.”

