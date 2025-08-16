Özel, AK Parti Gençlik Kollarına seslendi: Müsaade etmeyin

Partisinin Kırşehir mitinginde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'deki AK Parti'nin Gençlik Kollarına sesleniyorum. Siyaset fena halde futbola benzetiliyor. Yıllarca genel başkanınızla, reisinizle top oynadık. Kazandı. Son maçı, son maçı yıllar sonra büyük bir farkla biz kazandık. Reisiniz, genel başkanınız 'ben kaybettim topu keseceğim' diyor. Şunu deyin; olabilir, kaybettiniz, yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin. Verin, biz maça çıkacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 46'ncısını Kırşehir'de düzenledi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek AK Parti Gençlik Kolları'na seslendi. Özel, "Reisiniz maçı kaybetti, topu kesmek istiyor. Topunuzu kesmesine müsaade etmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin" dedi.

CHP'nin düzenlediği Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin bu akşamki adresi Kırşehir oldu. Kırşehir mitinginde konuşan CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı;

AK Parti'nin Gençlik Kollarına sesleniyorum

"Buradan, buradan Kırşehir'den, Kırşehir'deki AK Partililere, Kırşehir'in AK Gençliğine, Türkiye'deki AK Parti'nin Gençlik Kollarına sesleniyorum." diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel şöyle devam etti:

Son maçı, son maçı yıllar sonra büyük bir farkla biz kazandık. Her seferinde siz kazandığınızda bunun keyfine çatarken, keyfini sürerken bu sefer biz kazandık, reisiniz, genel başkanınız topu almış, koltuğunun altına koymuş, eve doğru gidiyor. Soruyorsun, ben kaybettim topu keseceğim diyor. Soruyorsun, daha maç yok diyor, sahayı kapattım diyor.

Yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin

Bu hem kendisinin yaptığı bir ayıptır ama bu AK Parti'nin gençlik kollarına da AK Parti'deki siyasetçilere karşı da bir güvensizliktir. Şunu deyin, reis deyin, genel başkanım deyin, olabilir, kaybettiniz, yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin. AK Parti'nin gençleri, belki bu seçimi kaybedersiniz, belki bundan sonra birkaç seçim kaybedersiniz ama tarihe kazanınca oynayan, kaybedince topu alıp kaçan, topu kesenler olarak geçmezsiniz. Bu utancı Türkiye'ye yaşatmayın. Var mısınız? Çıkın karşımıza. Çıkın karşımıza. Korkakların partisi, hazımsızların partisi, oyun bozanların partisi olarak tarihe geçecekseniz, reisin peşinden gidin. Yok, gerçekten siz siyaset yapacaksanız topu alın elinden, gelin sahaya. Hodri meydan. Kim kazanacak, millet karar versin."

"Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz."

"Her çarşamba İstanbul'da her hafta Anadolu'nun bir şehirnde adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı, seçtiklerimize sahip çıkmak, irademize sahip çıkmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet cumhuriyete, demokrasiye, sandığa sahip çıkmak için meydanları dolduruyoruz. Bu meydanların dolacağına inanmayanlar 'Yazın miting mi olur, yazın ortasında kalabalık mı olur?' diyenler, artık görüyorlar ki biz buralara miting yapmaya değil Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz."