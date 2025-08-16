BIST 10.871
Resmi Gazete’de yayımlandı! Hız sınırları ve trafik işaretleri yeniden düzenlenecek

Karayollarında hız sınırları ile trafik işaretlemeleri güncel standartlara göre yeniden belirlenecek. Meskun mahal dışındaki gereksiz yaya geçitleri kaldırılacak, düzenlemeler 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında tamamlanacak.

Karayollarındaki hız sınırlama uygulamalarına ilişkin yeknesaklık genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre, ülke genelinde hız sınırları, trafik işaretlemeleri ve yaya geçitleri güncel standartlar çerçevesinde yeniden değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar trafikte can kayıplarını yüzde 50 azaltma, 2050 yılına kadar ise sıfırlama hedefi hatırlatıldı. Türkiye’nin bu hedef doğrultusunda hazırladığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planları kapsamında yeni düzenlemelere gidileceği vurgulandı.

GEREKSİZ LEVHALAR HAKKINDA KARAR

Genelgeye göre, karayolu üzerindeki hız sınırı levhaları ve diğer işaretlemeler; konum, görünürlük, gereklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkiler açısından güncel standartlara göre gözden geçirilecek. Yerleşim yeri dışındaki hemzemin yaya geçitleri kontrol edilecek, okul ve hastane bölgeleri dışındaki gereksiz geçitler kaldırılacak.

Ayrıca, şehirlerarası yollardaki meskun mahal levhalarının konumları yeniden belirlenecek, belediyelerin sorumluluğundaki yüksek taşıma kapasiteli yollar için de hız sınırları güncellenecek. Çalışmalar “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır” ilkesi doğrultusunda yürütülecek.

BAKANLIKAR VE BELEDİYELERİN İŞBİRLİĞİ İLE YAPILACAK

Düzenlemeler, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları koordinasyonunda; Adalet, Çevre, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyelerin iş birliğinde hayata geçirilecek. Öncelikli yollar için 1 Eylül, diğer yollar için ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar çalışmalar tamamlanacak.

