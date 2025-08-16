BIST 10.871
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde son 10 gündür FETÖ’ye yönelik devam eden operasyonlarda 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, jandarma tarafından son 10 gün içinde Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat olmak üzere 29 ilde operasyonlar düzenlendi. 

FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 49 şüpheli yakalanırken 39’u tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

