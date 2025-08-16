BIST 10.871
TSK'da beklenmedik ayrılık: Orgeneral Kemal Yeni emekliliğini istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yüksek Askeri Şura'nın ardından 3. Ordu Komutanlığı'na atanan Orgeneral Kemal Yeni emeklilik dilekçesi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları çerçevesinde Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan'da konuşlu 3. Ordu Komutanlığı görevine getirilmişti.

Orgeneral Kemal Yeni'nin atama kararlarının ardından emeklilik dilekçesi verdiği bu talebin de işleme konulduğu öğrenildi.

2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini yürüten Yeni 2023 yılından bu yana Genelkurmay 2. Başkanlığı görevindeydi.

Yeni'nin emekliliğinin ardından kısa süre içinde 3. Ordu Komutanlığı'na yeni bir ismin atanması bekleniyor.

