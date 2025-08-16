BIST 10.871
Bakan Kurum'dan Balıkesir duyurusu: 'Yıkıp, yeniden yapacağız'

Balıkesir Sındırgı, geçtiğimiz pazar günü 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarında 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi. sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Balıkesir, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik bir depremle sallandı. Merkez üssü Sındırgı olan depremde, 1 kişi hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından başlayan hasar tespit çalışmalarında da sona gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının dün itibarıyla tamamlandığını ve Sındırgı’daki bütün evlerin tarandığını duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı’daki bütün evleri taradık.

Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

Hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız.

Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız.

