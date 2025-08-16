BIST 10.871
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli poyraz uyarısı

İstanbul’da bugün kuvvetli poyraz fırtınası etkisini sürdürecek. AKOM verilerine göre sabah 24, öğle saatlerinde 29, akşam 26, gece 23 derece ölçülecek. Nem oranı yüzde 50-90 arasında değişecek, rüzgar poyraz yönünden saatte 40-80 kilometre hızla esecek. Yağış beklenmezken, deniz suyu sıcaklığı 26 derece olacak. Çarşambadan bu yana etkili olan poyrazın akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi öngörülüyor.

İstanbul’da hafta sonu kuvvetli poyraz fırtınası etkili olacak. AKOM’un verilerine göre bugün sabah 24, öğle saatlerinde 29, akşam 26, gece ise 23 derece ölçülecek. Nem oranı yüzde 50-90 arasında seyredecek kentte, rüzgarın poyraz yönünden saatte 40-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Yağış beklenmezken, deniz suyu sıcaklığı 26 derece olacak.

Çarşambadan bu yana etkili olan poyraz, bugün kısa süreli kuvvetli hamlelerle devam edecek. Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 28-31 derece aralığında seyredeceği, geceleri ise 20-23 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Haftalık tahmin raporuna göre pazar ve pazartesi az bulutlu, salı parçalı bulutlu, çarşamba, perşembe ve cuma ise açık hava görülecek. Yağış beklenmeyen kentte, en yüksek sıcaklıkların hafta içinde 33 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

