AKOM'dan İstanbul için kuvvetli poyraz uyarısı

İstanbul’da bugün kuvvetli poyraz fırtınası etkisini sürdürecek. AKOM verilerine göre sabah 24, öğle saatlerinde 29, akşam 26, gece 23 derece ölçülecek. Nem oranı yüzde 50-90 arasında değişecek, rüzgar poyraz yönünden saatte 40-80 kilometre hızla esecek. Yağış beklenmezken, deniz suyu sıcaklığı 26 derece olacak. Çarşambadan bu yana etkili olan poyrazın akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Haftalık tahmin raporuna göre pazar ve pazartesi az bulutlu, salı parçalı bulutlu, çarşamba, perşembe ve cuma ise açık hava görülecek. Yağış beklenmeyen kentte, en yüksek sıcaklıkların hafta içinde 33 dereceye kadar çıkması bekleniyor.