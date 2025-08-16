BIST 10.871
Karamürsel orman yangınlarında son durumu valilik açıkladı

Kocaeli Valiliği, Karamürsel ilçesinde dün çıkan orman yangınının enerjisinin havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldüğünü bildirdi.

Suludere Mahallesi mevkisinde dün 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman İşletme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak katılıyor.

İki ambulans ve 4 UMKE aracı ile GSM operatörlerine ait mobil haberleşme araçları da haberleşmenin kesintisiz sağlanması için sahada bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü, alevlere havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtildi.

Bu arada, dün tedbir amacıyla tahliye edilen Safiye, Suludere ve Akçat mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

