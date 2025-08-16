Roketsan Genel Müdürü İkinci: "Vida almamızı bile engelliyorlar"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, her yıl 10 milyar TL'nin üzerinde kaynağı Ar-Ge projelerine ayırdıklarını belirterek, "Roketsan'ın ismi geçtiğinde uluslararası alandan herhangi bir ürün almanızı mutlaka engelliyorlar" dedi.

Abone ol

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Roketsan yerleşkesindeki buluşmada konuşan İkinci, Baykar'dan sonra Türkiye'nin en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketi olduklarını söyledi. İkinci, Roketsan'ın cirosunun her yıl yüzde 40'n üzerine dolar bazlı arttığını, bunun büyük kısmının da ihracat odaklı olduğunu kaydetti. İkinci, iki temel amaçları olduğunu söyleyerek, "Birincisi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu silah sistemlerini dünyadaki en iyi silah sistemleri olarak geliştirebilmek. İkincisi de bu silah sistemlerinin ihracatını yaparak, gelen parayla burada Ar-Ge ve gelecek nesil teknolojilerin üretim kapasitesini artırabilmek" dedi.

İkinci, Türkiye'nin en büyük Ar-Ge şirketlerinden, Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan Türkiye'nin 4'üncü büyük şirketi olduklarını söyleyerek, 10 milyar TL'nin üzerinde kaynağı her yıl Ar-Ge projelerine ayırdıklarını kaydetti. İkinci, "Roketsan'ın ismi geçtiğinde uluslararası alandan herhangi bir ürün almanızı mutlaka engelliyorlar. Bu vida bile olsa, perçin bile olsa önemli olmayan herhangi bir firmanın kolaylıklı erişebileceği bir malzemede bile Roketsan adına talep ettiğinizde hemen bir engel ile karşılaşıyorsunuz. Bu bizim için engel gibi gözükse de aslında tamamıyla bizi yerlileştirme ve ürünleşme odağında büyümeye itiyor. Özellikle son 10 yıldır yapılan çalışmalarla Roketsan'ın üretimini etkileyen herhangi bir bağımlılığı dışarıya yok. Elektronik anlamda dışarıdan aldığımız malzemeler var. Ama bu malzemelerin hepsi ticari olarak arabada kullanılan, uçakta kullanılan ticari ürünler. Bu ürünleri biz buradaki Ar-Ge faaliyetleriyle askeri ürüne çeviriyoruz. Şu anda yüzde 90 yerli ve milli olarak ürünler üretiyoruz" diye konuştu.

Murat İkinci basın mensuplarına yerleşkeyi gezdirerek, ürünler hakkında bilgiler aktardı.

İkinci, Kıbrıs Barış Harekatını hatırlatarak, "Batının uyguladığı ambargolarla sizin normalde ürettiğinizi düşündüğünüz ürünleri bile üretemeyecek aşamaya getirebiliyorlar. Düşünün bir füzenin içinde küçük bir parça bile olsa bunu bildiğinde tedarikçiler, onun üretimini ya da tedariğini size kısıtladıklarında tamamen ürünün de üretilmesini engelleyebiliyorlar. Bunun da farkına vararak biz bütünüyle tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş alt parçalarıyla kendimiz üretip kullanıyoruz. Aynı zamanda çalıştığımız 2 binden fazla iş ortağımız var" ifadelerini kullandı.