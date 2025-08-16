Şamil Tayyar açıkladı: CHP yeni şoklara hazır olsun

AK Partili Şamil Tayyar, "çok sayıda" belediye başkanı ve milletvekilinin CHP'den kopmak üzere olduğunu iddia ederek, "Özel ve ekibi, suçluyu başka yerde arayacağına, iktidara çatacağına önce içeriye bakmalıdır." dedi.

23 yıl görev yaptığı CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yankıları sürerken, yeni transferler yaşanacağına dair iddialar gelmeye devam ediyor.

Dün Savcı Sayan'ın "CHP’den önemli bir belediye başkanının AK PARTİMİZE katılması an meselesi.." paylaşımının ardından bir açıklama da AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

"İktidara çatacağına önce içeriye bakmalıdır"

Özel'in ve CHP'nin "CHP’den ayrılıkları soruşturulma korkusuna" bağlamalarını eleştiren Tayyar, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Özel ve ekibi, birinci parti olduklarını ve ilk seçimde iktidara geleceklerini iddia ettikleri dönemde CHP’den ayrılıkları sadece korkuya bağlarsa, büyük hata yaparlar. Nitekim, öyle yapıyorlar. Oysa, Özel yönetiminde CHP, çok dağınık, kadrolar kavga halinde, hizipleşme had safhada, mutlu azınlık ise rant peşinde koşuyor. Kimi belediye başkanları, İstanbul’a bakarak endişeye kapılsa bile asıl problem, partide iç huzurun olmamasıdır. Özel ve ekibi, suçluyu başka yerde arayacağına, iktidara çatacağına önce içeriye bakmalıdır. Aksi halde istifalar bununla sınırlı kalmaz. Nitekim çok sayıda başkan ve milletvekili kopmak üzere, CHP yeni şoklara hazır olsun."