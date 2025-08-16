BIST 10.871
Bakanlık izin almadan kiraya verecek! Tapu sahipleri dikkat!

1 Eylül 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazileri devlet aracılığıyla üçüncü kişilere kiraya verilebilecek. Arazi sahipleri, 45 gün içinde karara itiraz edebilecek ve kira gelirleri doğrudan tapu sahibinin hesabına yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni uygulamasıyla Türkiye’de uzun süredir ekilmeyen tarım arazileri üretime kazandırılacak. Bakanlık, iki yıldır kullanılmayan tarlaların arazi sahibinin izni olmadan devlet aracılığıyla kiraya verilerek üretime açılacağını duyurdu.

1 Eylül'de başlıyor 

2023 yılında açıklanan bu düzenleme, 1 Eylül 2025’te resmen yürürlüğe girecek. Sistemde boş kalan araziler, devlet tarafından kiralanacak ve kira bedelleri resmi komisyonlarca belirlenecek. Böylece uzun süredir atıl durumdaki tarlalar tekrar tarımsal üretime kazandırılmış olacak.

45 günlük başvuru süresi 

Arazi sahiplerinin en çok dikkat etmesi gereken konu, itiraz süresi. Tarla sahipleri, kiraya verilmesini istemiyorsa, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 45 gün içinde ilgili kurumlara başvuruda bulunması gerekiyor. Bu sürede başvuru yapmayanların arazileri otomatik olarak kiraya verilecek.

Devletin yapacağı kiralama sonrası elde edilen gelirler ise herhangi bir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Böylece hem üretim artırılacak hem de sahipler gelir elde etmeye devam edecek.

Uzmanlar, uygulamanın hem gıda güvenliği hem de ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını belirtiyor.

