Rezan Epözdemir soruşturması büyüyor! Savcının katibinden şok ifadeler

Avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos günü "rüşvete aracılık etmek"suçundan tutuklanırken, eski savcı Cengiz Çallı’nın katibinin ifadeleri dikkat çekti. Katip, ifadesinde Rezan Epözdemir’in Cengiz Çallı’nın odasına giderek UYAP sisteminden üçüncü kişilere ait kimlik bilgilerine ulaştığını söyledi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos günü "rüşvete aracılık etmek"suçundan tutuklanırken, yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Öte yandan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Epözdemir soruşturması kapsamında ifade veren eski savcı Cengiz Çallı'nın katibi Kürşat Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı. Detayları CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz aktardı.

KATİBİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tokaz; Cengiz Çallı'nın 2016-2021 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirterek tutuklamaya giden sürecin bu dönemde Rezan Öpezdemir ve savcı Çallı'nın arasında geçen ilişkiler ağıyla başladığını söyledi.

Cengiz Çallı'nın katibi Kürşat Yılmaz'ın ifadesinden detayları aktaran Tokaz sözlerini şöyle sürdürdü;

"ALAKASI OLMAYAN OLAYLARLA İLGİLİ BİLE CENGİZ ÇALLI'YI ZİYARET EDERDİ"

Yılmaz; "O dönemde hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşündüğüm birçok olayla karşılaştım. Bunlardan biri Rezan Epözdemir'in, müvekilliğini yaptığı bir otel ile alakalı medyada yayınlanan haberle ilgili. Yetkisizlik bulunmasına rağmen yani Cengiz Çallı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yetkili olmamasına rağmen Rezan Epözdemir’in Cengiz Çallı ile ilişkisi sonrası söz konusu haberlere erişim engeli getirdiğini ifade etti. İki ismin arasında yoğun bir görüşme trafiğinin olduğunu söyleyen Yılmaz; "Rezzan Epözdemir'in bizim büromuzla alakası olmayan olaylarla ilgili bile Cengiz Çallı'yı ziyaret ederdi. Hatta bizzat Çallı'nın masasına oturarak UYAP sistemi üzerinden üçüncü kişilere ait, kendi dosyalarıyla ilgili kişisel, ve kimlik bilgilerine ulaşırdı" dedi.

"SIK SIK LÜKS RESTORANLARDA BİR ARAYA GELİYORLARDI"

Yine Yılmaz; Avukat Epözdemir'in Bakırköy'deki dosyaların dışında diğer adliyelerde yer alan dosyalarıyla ilgili, süreçlerin hızlandırılması için Cengiz Çallı'dan destek istediğini, ve Çallı'nın da diğer adliyeleri arayarak bu konuları çözmeye çalıştığını ifade etti. Kürşat Yılmaz'ın ifadesi sadece bunlarla sınırlı değildi. Cengiz Çallı ile Rezan Öpezdemir'in sık sık lüks restoranlarda bir araya geldiğini söyledi. İkisi beraber İstanbul'un pek çok noktasında lüks restoran ve tatillere giderlerdi ve tüm harcamalar Avukat Rezan Epözdemir tarafından karşılanırdı. Yine 2016 ve 2017 yıllarında arasında Avukat Rezan Epözdemir'in Cengiz Çallı'yı aradığını ve o dosyadan alakasız bir şekilde başka bir müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istediğini, Çallı'nın da yasağı kaldıracak yetkili birimlerle görüşerek kaldırıldığını ifade etti.

Yılmaz; avukat Epözdemir ile Savcı Çallı arasında sürekli bir bağlantının bulunduğu, soruşturmalarla ilgili destek aldığını söyledi. Ayrıca Kürşat Yılmaz'a '"Senin bu süreçte maddi kazancın oldu mu?" sorusu da yönetildi.

Katip Yılmaz; "Herhangi bir şekilde tek bir maddi kazanç elde etmedim. Savcı ne istendiyse onu yaptım. Savcı kime evrak gönderilmesi istendiyse onu gönderdim" dedi.

GÖZLER HTS KAYITLARI VE PARA HAREKETLERİNDE

Katip olarak ifade veren Kürşat Yılmaz'ın anlattıları son derece önemli. Çünkü Çengiz Çallı 'makaron soruşturması' olarak bilinen bir soruşturmanın savcısı olarak görev yaptığı bir dönemde Rezan Epözdemir ile arasındaki bağlantısı da savcılığın radarında. HTS kayıtları ve para hareketleri soruşturmaya şekillendirecek.