Kerem Aktürkoğlu derken Fenerbahçe o futbolcu için Salzburg'a teklif sundu

Fenerbahçe yönetimi, Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu transferinde yaşanan son gelişmelerin ardından rotayı Avusturya’ya çevirdi. Sarı lacivertliler, Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Dorgeles Nene için 15 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus içeren teklif sundu.

Feyenoord’u evinde mağlup ederek play-off turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun bu maçlarda forma giyemeyecek olması nedeniyle teklifini düşürdü.

Ancak Benfica, bu hamleden memnun kalmadı ve görüşmeler tıkanma noktasına geldi. Sarı-lacivertliler, bu durum üzerine alternatif isimlere yöneldi.

Fenerbahçe, Avusturya’nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Dorgeles Nene’yi radarına aldı. Genç yetenekle anlaşma sağlayan Kanarya, Salzburg’a 15 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus içeren bir teklif sundu.

Kulübün, 19-20 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin pazarlıkları hızlandırarak transferi kısa sürede tamamlamayı planladığı öğrenildi.

Etkileyici performans

Geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 49 resmi maça çıkan Dorgeles Nene, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Genç yıldızın hızı, dripling yeteneği ve skora katkısıyla Fenerbahçe’nin hücum hattına güç katması bekleniyor.

