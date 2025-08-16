BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmek yasaklandı...

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmek yasaklandı...

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Valiliğin, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün rüzgarın 19 deniz mili hıza, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

BOĞULMA VAKALARINI ÖNLEMEK HEDEFLENİYOR

Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.

