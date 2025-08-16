Adana'da korkunç olay! Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.Abone ol
Gülbahçesi Mahallesi'nde yürüyen vatandaşlar, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset olduğunu fark etti.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Forklift yardımıyla sudan çıkarılan ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.