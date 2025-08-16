BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da korkunç olay! Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'da korkunç olay! Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Abone ol

Gülbahçesi Mahallesi'nde yürüyen vatandaşlar, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset olduğunu fark etti.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Forklift yardımıyla sudan çıkarılan ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu derken Fenerbahçe o futbolcu için Salzburg'a teklif sundu
Kerem Aktürkoğlu derken Fenerbahçe o futbolcu için Salzburg'a teklif sundu
AK Partili Metiner’den Diyanet’e Kürtçe hutbe çağrısı
AK Partili Metiner’den Diyanet’e Kürtçe hutbe çağrısı
Binlerce öğrenci dini eğitim görüyordu! Yaz Kur'an Kursları sona erdi...
Binlerce öğrenci dini eğitim görüyordu! Yaz Kur'an Kursları sona erdi...
Şamil Tayyar açıkladı: CHP yeni şoklara hazır olsun
Şamil Tayyar açıkladı: CHP yeni şoklara hazır olsun
Samsunspor, kaleci Albert Posiadała'nın bonservisini kiraladı
Samsunspor, kaleci Albert Posiadała'nın bonservisini kiraladı
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: 15 milyon vatandaşa mesaj gönderildi
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: 15 milyon vatandaşa mesaj gönderildi
Bakanlık izin almadan kiraya verecek! Tapu sahipleri dikkat!
Bakanlık izin almadan kiraya verecek! Tapu sahipleri dikkat!
ABD, kartellerle mücadele için Latin Amerika bölgesine ek 4 bin asker gönderecek
ABD, kartellerle mücadele için Latin Amerika bölgesine ek 4 bin asker gönderecek
16 yaşında defalarca suç işledi! Kız meselesi nedeniyle ensesine bıçak sapladı!
16 yaşında defalarca suç işledi! Kız meselesi nedeniyle ensesine bıçak sapladı!
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak
Roketsan Genel Müdürü İkinci: "Vida almamızı bile engelliyorlar"
Roketsan Genel Müdürü İkinci: "Vida almamızı bile engelliyorlar"
Konut, arsa iş yeri alırken keyfiniz kaçmasın uzman kuruluştan uyarılar
Konut, arsa iş yeri alırken keyfiniz kaçmasın uzman kuruluştan uyarılar