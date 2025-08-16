BIST 10.871
Suç makinasıydı! Kars'ta 22 suça karışmış hükümlü yakalandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde 22 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı. Operasyonda, yakalanan B.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

22 SUÇA KARIŞMIŞTI

Bu kapsamda, 22 suç kaydı bulunan ve 5 yıl 1 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan B.B'nin Arpaçay ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda, yakalanan B.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

