Gazze’de can kaybı 61 bin 776’ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısının 61 bin 776'ya, yaralı sayısının 154 bin 906'ya yükseldiğini duyurdu; ayrıca, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 106'sı çocuk olmak üzere 239'a ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, bölgedeki insani krizi derinleştirmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılar, abluka ve kıtlık nedeniyle hayatını kaybeden sivil sayısının endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, son 24 saatte Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 54 kişi hayatını kaybetti, 831 kişi ise yaralandı. Bu son verilerle birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin toplam sayısı 61 bin 776'ya, yaralananların sayısı ise 154 bin 906'ya yükseldi.

Ayrıca, İsrail'in tek taraflı olarak ateşkes anlaşmasını feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana sadece 10 bin 251 kişinin hayatını kaybettiği, 42 bin 865 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki insani krizin boyutlarını gözler önüne seren bir diğer veriye göre, yardım dağıtımları sırasında da sivil kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Bakanlık, son 24 saatte yardım dağıtımları sırasında İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 22 kişinin öldüğünü, 269 kişinin yaralandığını duyurdu. Bu olaylarla birlikte, Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımları sırasında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının bin 881'e, yaralananların sayısının ise 13 bin 863'e yükseldiği ifade edildi.



KITLIK NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 239'A ÇIKTI

Bakanlık, İsrail'in bölgeye insani yardım girişini engellemesi nedeniyle Gazze'de açlığın ve yetersiz beslenmenin de can almaya devam ettiğini açıkladı. Son 24 saatte 4 kişinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle, bu nedenle yaşamını yitirenlerin sayısının 106'sı çocuk olmak üzere toplam 239'a ulaştığı belirtildi.