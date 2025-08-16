Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti! Tristan Rogers evli mi, çocukları var mı?

79 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Tristan Rogers, yarım asrı aşkın kariyerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hafızalara kazındı. Akciğer kanseriyle mücadele eden Rogers, eşsiz yeteneği ve iyi kalbiyle sevenlerinin gönlünde iz bıraktı.

Uzun yıllar "General Hospital" dizisinde Robert Scorpio karakteriyle tanınan usta oyuncu Tristan Rogers, 79 yaşında hayatını kaybetti. Dizinin yapımcısı Frank Valenti, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm General Hospital ailesi, Tristan Rogers'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendi. Tristan, 50 yılı aşkın süredir hayranlarımızı büyüledi ve Port Charles, onsuz aynı olmayacak. Bu zor dönemde ailesine ve dostlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. O, eşsiz bir yetenekti ve çok özlenecek" ifadelerini kullandı.

AKCİĞER KANSERİ İLE MÜCADELE EDİYORDU

Parade dergisine göre Rogers, geçtiğimiz yaz akciğer kanseri teşhisi aldığını açıklamıştı. Menajeri Meryl Soodak, oyuncunun hayatı boyunca hiç sigara içmediğini belirterek, "Scorpio rolünü çok seviyordu ve bu karakteri sıfırdan yarattı. Sadece bir günlüğüne konuk oyuncu olması planlanmıştı ama rolü dev bir fenomene dönüştürdü. Son derece sadık, iyi kalpli bir insandı ve ailesini çok severdi" dedi.

TRİSTAN TOGERS KİMDİR?

Oyuncunun "General Hospital"daki rolü onun için "her şey demekti," dedi menajeri. "Akrep burcu olmayı çok seviyordu ve bu rolü sıfırdan yarattı. Bir gün çalışması gerekiyordu ve sonunda büyük bir başarıya ulaştı. Gerçekten sadık, nazik bir insandı ve ailesini çok seviyordu."

Rogers, 45 yıl boyunca dizide aralıklarla Akrep karakterini canlandırdı.

General Hospital Yönetici Yapımcısı Frank Valentini, "Tristan Rogers'ın vefatını duymak tüm General Hospital ailesini derinden üzdü," dedi. "Tristan, 50 yılı aşkın süredir hayranlarımızı büyülüyor ve Port Charles, onsuz (veya Robert Scorpio olmadan) aynı olmayacak. Bu zor dönemde ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Tristan eşsiz bir yetenekti ve çok özlenecek. Huzur içinde yatsın."

Geride eşi, iki çocuğu ve bir torunu kaldı.

TELEVİZYON DÜNYASINDA UNUTULMAZ İZLER BIRAKTI

Rogers, en çok General Hospital dizisiyle tanınsa da The Bay, The Bold & the Beautiful, The Young & the Restless ve Studio City gibi yapımlarda da rol aldı. Studio City dizisindeki "Doc" karakteriyle dijital drama dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde Gündüz Emmy Ödülü kazanmıştı